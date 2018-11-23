شكرا لقرائتكم خبر عن علاج كدمات العين بالثلج والقطرات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يتعرض البعض لحدوث ورم أو انتفاخ بالعين، وهذا يؤثر على الرؤية بشكل كبير، ولذا نجد أن هناك العديد من العلاجات الخاصة بكدمات العين التي سنتعرف عليها خلال الأسطر القادمة، وفقا لما أشار إليه التقرير المنشور في موقع " balancemebeautiful".

أوضح التقرير، أن حدوث تورم أو انتفاخ في العين يكون بسبب الالتهاب، ويكون أيضا نتيجة لوجود سوائل زائدة في أنسجة العين، وكل ذلك يرجع إلي وجود مشكلة ما في العين، ويجب التعرف على ذلك عن طريق الذهاب للطبيب.



علاج كدمات العين

وقدم التقرير، بعض الأعراض التي تشير إلى وجود مشكلة في العين، كالرغبة في الاحتكاك وعدم القدرة على النظر للإضاءة وكثرة الدموع، واحمرار، وانتفاخ في جفون العين، وكل ذلك يرجع إلى إصابة الشخص بالحساسية، أو الإصابة بعدوي فيروسية أو بكتيرية في غدد الدموع او التعرض لحادث، او التعرض لخبطة أو ما شابه ذلك من أسباب.



كدمات العين

علاج كدمات العين

ويتم علاج كدمات العين بالعديد من الطرق، وفقا للتقرير، ومنها، ابتعد عن مستحضرات التجميل مجهولة الهوية، لأنها تتسبب في الإصابة بانتفاخ العين، الذهاب للطبيب للتعرف علي أفضل أنواع العلاج هو الحل الأمثل مع ضرورة تجنب وضع القطرات أو الكريمات الخاصة بالعين دون الرجوع للطبيب، وهناك بعض الأشياء أو الحيل الطبيعية التي تقلل من حدة كدمات العين كوضع مكعبات الثلج علي العين لمدة 15 دقيقة 3 مرات في اليوم، أو إجراء كمادات المياه الدافئة علي العين المصابة مع ضرورة إجرائها بالقطن حتى لا تتعرض العين لأي مشاكل.



مشاكل العين

وأوصي التقرير، بضرورة الذهاب للطبيب لأن هناك بعض القطرات الطبية التي تخلصك من الكدمات، وتساعد علي رجوع العين لطبيعتها مرة أخرى.