انت الان تتابع موضوع فوائد خبز النخالة وأضراره والذي كتبت بواسطة ياسمين عمرو - والان ندخل في التفاصيل

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تعد النخالة هي تلك القشرة الخارجية للكثير من الحبوب المعروفة والتي من بينها القمح والتي كانت ترمي في الوقت السابق نظرا لعدم معرفة الكثير من الناس الأهمية الكبيرة التي توجد في تلك القشرة، ولكن خلال ستينات القرن الماضي حدثت الكثير من التغيرات أهمها البحث عن أهمية تلك الحبوب الكاملة وما يكمن من فوائد في قشر الحبوب والتي تعرف باسم النخالة.

فوائد خبز النخالة

أكدت الكثير من الدراسات على أن الخبز المصنوع من القمح بدون نخالة لا يوجد به تلك الفيتامينات والمعادن الغذائية الهامة والتي تعادل الكثير من الأدوية التي يتناولها الشخص للتغلب على الكثير من الأمراض، وإذا كنت تود التخلص من الكثير من الأمراض التي تأتي للإنسان فمن الأفضل تناول خبز النخالة نتيجة الفوائد التي توجد بها والتي من بينها.

1- معالجة الكثير من الأمراض التي تخص الجهاز الهضمي والتي من بينها الإمساك فيعمل على تليين البراز وعدم حدوث تلك المشكلة.

2- كما يحد من تكون المزيد من الحصوات في المرارة.

3- يقوى من الأجهزة التناسلية ونظرا لاحتوائه على عنصر الفسفور الهام فهو يعمل على تقوية الأعصاب في الدماغ.

4- كما يحد من ألم البواسير والكثير من المشاكل التي تتسبب بها تلك الحالة المرضية نتيجة حل مشكلة الإخراج.

5- تعمل على امتصاص الدهون الضارة وتحد من نسبة الكوليسترول السيء في الدم وبناء عليه تخلص مريض السكر من الكثير من المشاكل التي تحدث له نتيجة زيادة الكوليسترول في الدم.

6- تطهر القولون من الرواسب التي تتراكم بها وتتسبب في الكثير من الأمراض من بينها الأورام السرطانية الخطيرة بالإضافة إلى الكثير من مشاكل الجهاز الهضمي.

7- من يعاني من مشكلة القولون العصبي فإن خبز النخالة هو أفضل طعام من الممكن تناوله خاصة مع مشتقات الألبان وتخلصهم من مشاكل القولون والمعدة بصفة عامة.

8- وهو من الأشياء الهامة خلال فترة الرجيم حيث يعمل على مد الجسم بأطول فترة من الشبع وبناء عليه حرق المزيد من السعرات الحرارية في الجسم والتخلص من الوزن الزائد على المدى.

أضرار خبز النخالة

على الرغم من أن النخالة من الأشياء المفيدة للجسم ولا تتسبب في حدوث الكثير من الأمراض بل وتعمل على وقاية الجسم من التعرض إلى مشاكل الجهاز الهضمي على وجه التحديد، إلا أنه يوجد بعض الأضرار التي من الوارد التعرض لها نتيجة تناول ذلك الخبز خاصة من يعاني المشاكل في الجهاز الهضمي ومن بين الأضرار التي تحدث للإنسان ما يلي.

1- الحساسية من مادة الجلوتين والتي تعد من أنواع البروتين التي توجد في الحبوب والكثير من الأشخاص من الممكن تناول ذلك النوع من البروتين بدون التعرض إلى المشاكل ولكن قد لا يتحمل البعض تناول مثل تلك الأشياء حيث يهاجم الجسم الجلوتين على اعتباره مادة ضارة بالجسم والتي تتسبب في العديد من الأمراض الخاصة بالجهاز الهضمي والتي من بينها الألم والإسهال لذا يتوجب على من يعاني من تلك المشكلة تجنب تناول خبز النخالة او النخالة بصفة عامة.

2- احتوائها على الفركاتانز والتي تتسبب في حدوث الغازات في المعدة وما يترتب عليها من مشاكل عدة في الجسم.

3- وجود حمض الفايتك أيضا في النخالة من الأشياء التي تعوق الجسم عن امتصاص الكثير من المعادن الرئيسية في الوجبات وعلى الشخص تجنب ذلك الضرر من خلال تناول الكثير من الوجبات الغذائية المتنوعة حتى يمد الجسم بالمزيد من تلك العناصر.

4- كما أكدت بعض الدراسات أن تناول خبز النخالة من الممكن أن يصيب الأشخاص بمرض هشاشة في العظام.