شكرا لقرائتكم خبر عن 4 مصادر للإشعاع نتعرض لها يوميا قد تشكل خطر على الصحة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كثيرا ما يعتقد الكثير أن ضرر الأشعة يأتى فقط من المحطات النووية، ولكن هناك بعض المصادر الأخرى التى توجد حولنا مليئة بالأشعة الخطيرة منها الأجهزة المنزلية.

أبزر الأجهزة التى تحمل اشعاع ضارالهواتف اللاسلكية

يمكن للتردد اللاسلكي الموجود في جميع الشبكات اللاسلكية وفقا لموقع "health" أن يضر بصحة الشخص من خلال الحرارة المنبعثة منها والتى تسبب أمراض قاتلة.

الميكروويف

تشكل الموجات الدقيقة جزءًا أساسيًا من كل منزل، تستخدم الموجات الدقيقة موجات تردد لاسلكية لتسبب اهتزازًا في جزيئات الطعام وتوليد الحرارة ، وعلى الرغم من أن الطاقة ليست مشعة ولا تغير الطعام ، إلا أن الميكروويف يشكل تهديدًا عندما لا يتم غلق الباب تمامًا.

خطوط الكهرباء

وجدت دراسة أن الأطفال الذين يعيشون بالقرب من خطوط الكهرباء يمكن أن يكونوا أكثر عرضة للإصابة بالأمراض سريعا أكثر من غيرهم، نتيجة الترددات الخارجة منها.

التلفزيون

يمكن للتوصيل الكهربائي للتلفزيون أن يصدر نوع من الأشعة السينية خاصة إذا كنت تشاهده أكثر من 5 ساعات يوميًا في المتوسط، ولكن لحسن الحظ أن أجهزة التلفزيون وحتى شاشات الكمبيوتر تحتوى على أنابيب أشعة كاثودية قادرة على إنتاج أشعة سينية منخفضة المستوى.