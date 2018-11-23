الأردن: إنخفاض متوسط عمر الإناث وقت الزواج الأول وإرتفاعه عند الذكور خلال عام 2017

عمان - خاص بـ " الخليج 365 "

إرتفع متوسط العمر وقت الزواج الأول للذكور من 31.3 عاماً سنة 2016 الى 31.7 عاماً سنة 2017، فيما إنخفض متوسط العمر وقت الزواج الأول للإناث من 26.9 عاماً سنة 2016 الى 26.3 عاماً سنة 2017 وفقاً للكتاب الإحصاي الشنوي لعام 2017 والصادر عن دائرة الإحصاءات العامة.

وتشير جمعية معهد تضامن النساء الأردني "تضامن" الى أن توقع الحياة وقت الميلاد لكلا الجنسين كان 62 عاماً سنة 1979 ووصل الى 73.5 عاماً سنة 2017. وبالمقارنة فإن متوسط العمر وقت الزواج الأول لكلا الجنسين إرتفع خلال 36 عاماً بحوالي 5-6 أعوام في حين إرتفع توقع الحياة وقت الميلاد بحوالي 11 عاماً. علماً بأن توقع الحياة وقت الولادة للإناث (74.2 عاماً) وهو أعلى من توقع الحياة وقت الولادة للذكور بحوالي سنة ونصف (72.7 عاماً).

وتعتقد "تضامن" بأن ارتفاع متوسط العمر وقت الزواج الأول بالنسبة للإناث والذكور لا يشكل ظاهرة مقلقة إذا ما أخذنا بعين الإعتبار معدلات توقع الحياة وقت الولادة. ولكنها من جهة ثانية تجد بأن إرتفاع معدلات البطالة بين الذكور والإناث، وضعف مشاركة النساء الاقتصادية، والتغيرات الديمغرافية والإجتماعية جميعها ساهمت بشكل أو بآخر في عزوف الشبان والشابات عن الزواج.

كما أن إرتفاع نسب تعليم الفتيات في الأردن بمراحله المختلفة تشير الى أن الأهل باتوا يفضلون تأجيل زواج بناتهن الى حين الإنتهاء من تعليمهن.

وعلى الرغم من بدء تراجع متوسط عمر الإناث عند الزواج الأول إلا أن الذي معدلات الزواج المبكر (دون 18 عاماً) ما زالت مرتفعة (13.4% خلال عام 2017)، كما أن مواجهة ذلك لن يكون بالتشجيع على الزواج المكرر الذي له شروطه وضوابطة الشرعية، كون الزواج المكرر على حساب زواج الذكور الذين لم يسبق لهم الزواج.

ومن جهة ثانية، فقد بينت الإحصاءات بأن 62% من السكان تتراوح أعمارهم ما بين 15-64 عاماً، و 34.3% أعمارهم أقل من 15 عاماً و 3.7% تزيد أعمارهم عن 65 عاماً. ويشكل الحضر 90.3% من السكان والريف 9.7%. فيما كان معدل الجنس 112.5 ذكر لكل 100 أنثى، وتشكل النساء حوالي 47% من السكان. علماً بأن عدد السكان الإجمالي 10.053 مليون نسمة.

ومن جهة الزواج، فحوالي 55.5% من مجموع السكان الأردنيين (15 عاماً فأكثر) متزوجون إلا أن نسبة الأردنيات المتزوجات تبلغ 56.2% وهي أعلى من نسبة الأردنيين المتزوجين (54.8%). ويبلغ متوسط حجم الأسرة الخاصة 4.8 فرداً فيما وصل عدد الأسر الى 2085.7 ألف أسرة.

كما وإنخفض بشكل كبير معدل الإنجاب الكلي (مولود حي / سيدة) من 3.38 مولود عام 2016 الى 2.7 مولود عام 2017 وبنسبة 25%.