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حلق الشعر بالموس هو قرار صعب لا يتم اتخاذه إلا بعد تفكير طويل، وعلى الرغم من أنه قرار صعب إلا أن هناك الكثير من الفوائد لحلق الشعر بالموس

فوائد حلق الشعر بالموس

هناك العديد من فوائد حلق الشعر بالموس بالنسبة لنمو الشعر وهي :

سرعة نمو الشعر

يحفز حلق الشعر بالموس نمو الشعر بشكل أسرع ويحفز بصيلات الشعر على النمو بشكل أسرع، حيث الشعر لا يتم اقتلاعه من جذوره فتنبت الشعر بسهولة.

تقوية جذور الشعر

يساعد حلق الشعر بالموس على تقوية جذور الشعر خاصة مع تكرار عملية الحلق، فيزيد الشعر سماكة وقوة ويتحول الشعر إلى اللون الاسود، سيؤدي حلق الشعر إلى نموه من جديد وهو أكثر كثافة بسبب زيادة تنشيط الدورة الدموية في فروة الرأس.

ملئ فراغات الشعر

يعتبر حلق الشعر بالموس من الخيارات الفعالة للأشخاص الذي يعانون من فراغات في الشعر والشعر الخفيف، حيث يساعد الموس على ملئ فراغات الشعر وتقوية وتكثيف الشعر.

سهولة نزع الشعر

يتميز حلق الشعر بالموس من أسهل وأسرع طرق نزع الشعر، ولا يحدث أي تهيج للبشرة، ولا يستغرق الامر سوى بضعة دقائق .

عدم الحاجة لتمشيط الشعر

لن تكون هناك حاجة إلى تمشيط الشعر، كما أن حلق الشعر بالموس يوفر الكثير من الوقت والمال وشراء منتجات الشعر، ففي كل الأحوال حلاقة الشعر يكون ذو تكلفة أقل مقارنة بوجود شعر طويل يحتاج إلى زيارة منتظمة الى صالون الحلاقة.

عدم تشابك الشعر

لن يكون هناك فرصة لتشابك الشعر ولا الحاجة لتبعد الشعر عن الوجه، والشعور بفروة رأس ناعمة ولا يوجد فرصة للحصول على قصة شعر سيئة.

الاستمتاع بغسل الرأس

الرأس الحليق هو أسهل وأكثر متعة للغسل من غسل شعر الرأس، ولا يحتاج الامر إلى استخدام الكثير من منتجات الشعر أثناء غسل فروة الرأس مقارنة بغسيل الشعر الطويل، كما يمكن تكرار عملية العسل عدة مرات في اليوم.

عملي في الصيف

الرأس الحليق هو أكثر عملية في الصيف وارتفاع درجة حرارة، حيث يساعد حلق الشعر بالموس على تقليل تعرق الرأس ويصبح كل ما يحتاجه الشخص لتبريد الرأس هو رش الماء على الرأس، ولن يكون هناك حالة لاستخدام مجفف الشعر.

وقف تساقط الشعر

يحاول الكثير من الرجال وقف تساقط الشعر الذي يعاني به نسبة كبيرة من الرجال حيث يصاب 25٪ من الرجال بتساقط الشعر عند بلوغهم سن 30، و 60٪ سيعانون من تساقط الشعر في الستينيات، وينفقون الكثير من المال على المنتجات المختلفة التي تساعد على علاج تساقط الشعر ويساعد حلق الشعر بالموس على وقف وتقليل الشعر.

علاج صلع الشعر

في حالة المعاناة من الشعر الخفيف أو صلع الشعر فإن استخدام الموس في حلق الشعر يساعد على زيادة كثافة الشعر، ويساعد بجانب بعض الوصفات الطبية في علاج صلع الشعر.

عيوب حلاقة الشعر بالموس

لا تناسب كل أنواع البشرة

على الرغم من سهولة وسرعة استخدام الموس في حلق الشعر إلا أنه لا يناسب كل أنواع البشرة وقد يتسبب في اصابة البشرة بالحساسية والحكة.

ليست طريقة آمنة

لا يعتبر حلق الشعر بالموس من الوسائل الآمنة فقد تتسبب في اصابة الجلد بالجروح والالتهابات.

اعادة ظهور الشعر سريعا

يعتبر حلق الشعر بالموس من طرق الحلق قصيرة المدى، حيث يعاود الشعر في الظهور بعد أقل من أسبوع.