شكرا لقرائتكم خبر عن مرض كينيدى يصيب الرجال فقط.. أعراضه تظهر فى العشرين ويسبب الشلل بالتدريج والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - مرض كينيدي "kennedy disease" هو مرض يؤثر على الذكور فقط، كما أنه يعطل نقل الخلايا العصبية بين الدماغ والخلايا العصبية الحركية الشوكية، مما يسبب الشلل التدريجي، وتبدأ الأعراض المعتادة بين 20 إلى 40 سنة.

ووفقا لما ذكره موقع " News- medical" الطبى، تشمل الأعراض الأولى رعشة الأيدي، وارتعاش العضلات المرئي، والتشنج العضلي، ويتبع ذلك ظهور ضعف في الكتف أو عضلات الورك، ويتقدم في الأطراف، ويحدث ضعف الوجه، أو ضعف اللسان، وهذا يؤدي إلى تداخل في الكلام، وصعوبة في البلع، مما يسبب نوبات متكررة من الالتهاب الرئوي، وتشمل المضاعفات لهذا المرض داء السكري، والتثدي، والعقم.



مرض كينيدى

طريقة الوراثة

مرض كيندي مرتبط بكرومسوم X، وبالتالي فإن والدة المريض لديها نسخة جينية واحدة عاطلة، والتي تم نقلها إلى الابن، وتكون الأم مجرد الناقل ولكنها لا تضرر، ويكون لديها فرصة 50 ٪ لتمرير الجين غير الطبيعي إلى أي من ذريتها، وقد تقوم بنقل هذا الجين للبنات أيضا ولكن لا تظهر عليهم أعراض فقط يصبحن ناقلات مثلها.

التشخيص والعلاج

التشخيص يكون من خلال علامات سريرية ومن خلال الاختبارات الجينية، أما العلاج فيكون داعم فقط، وقد يشمل العلاج الطبيعي وطرق إعادة التأهيل لتحسين قوة العضلات الحالية، وهذا يهدف إلى إبطاء معدل التدهور والشلل.

وعادة ما يتسلل الشلل، بحيث يمكن للأشخاص المصابين بهذا المرض التحرك حتى مرحلة متأخرة، عندما يضطرون لاستخدام الكراسي المتحركة، ويكون مطلوب مراقبة للوظيفة الرئوية وكذلك قوة العضلات لتقييم تقدم المرض.