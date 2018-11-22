شكرا لقرائتكم خبر عن استشاري يوضح خطورة طبقة «البلاك» على الأسنان والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير: أوضح الدكتور سلطان الذياب، استشاري طب الأسنان، أن وجود البلّاك على الأسنان يؤدي لفقدان المعادن الموجودة في طبقة المينا وتآكلها. وأضاف الذياب، في تغريدة عبر حسابه في “تويتر”: “بعدها يبدأ تكوّن الثقوب ومن ثم انتقال الأحماض والبكتيريا إلي الطبقة الثانية من السن (العاج)”.

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