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يرجع السبب وراء ظهور بياض اللسان لأسباب عديدة من البكتريا والخلايا الميتة التي توجد على اللسان، وقد يترتب على ذلك ظهور اللسان بهذا اللون الأبيض، ويصبح مظهر اللسان في هذه الحالة مزعج بطريقة كبيرة، وعلى الرغم من أن هذا الأمر لا يصاحبه على الإطلاق أي شعور بالألم ولكن قد يمثل ضرر كبير وربما يشير في بعض الأوقات لظروف خطيرة تؤثر على صحة وحياة الإنسان، وسوف نتعرف من خلال المقال على طريقة التخلص من الطبقة البيضاء على اللسان بكل سهولة.

أسباب ظهور الطبقة البيضاء على اللسان

يرجع ظهور الطبقة البيضاء على اللسان لأسباب عديدة من أهمها :

1- قد يرجع ظهورها في بعض الأوقات لتراكم البكتيريا وكذلك بقايا الطعام على لسان الإنسان.

2- إصابة الإنسان بمرض ما ويترتب على هذا المرض حدوث جفاف شديد في منطقة الفم.

3- ظهور هذه الطبقة البيضاء ربما يرجع لإصابة الإنسان بعدوى ما أو التهابات خطيرة تظهر هذه الإلتهابات على سطح اللسان.

4- قد يرجع اصابة الإنسان بهذه الإلتهابات التي تظهر على اللسان بسبب الإفراط في التدخين

5- تناول بعض الأدوية التي يكون من مضاعفاتها ظهور الطبقة البيضاء على اللسان، ومن أمثلة هذه الأدوية هي الكيرتوزون وكذلك المضادات الحيوية.

6- نقص الكثير من الفيتامينات في جسم الإنسان واحدة من أسباب ظهور اللسان الأبيض.

7- الإصابة بإلتهابات الغدد الصماء والتي يترتب عليها تراكم كمية كبيرة من الفطريات على لسان الإنسان، وبالتالي يترتب عليه ظهور طبقة بيضاء كثيفة على اللسان.

8- إهمال نظافة الفم وكذلك الأسنان واللسان، فحينما يهمل الإنسان نظافة الفم عقب تناول الطعام وكذلك المشروبات يترتب عليه تراكم كمية كبيرة من البكتريا والفطريات بالفم وظهور هذه الطبقة البيضاء.

كيفية إزالة الطبقة البيضاء على اللسان

هناك مجموعة من الخطوات التي يجب على الإنسان أن يحرص على إتباعها لتجنب ظهور الطبقة البيضاء على اللسان ومن هذه الخطوات ما يلي:

1- الحرص على الغرغرة بشكل دائم من خلال محلول زيت شجرة الشاي، حيث يلعب هذا الزيت دور هام في التخلص من البكتيريا والفطريات التي توجد على فم الإنسان.

2- الحرص على اتباع نظام غذائي سليم مع الإكثار في الوقت نفسه أيضًا من تناول كل من فاكهة البابايا وكذلك التفاح.

3- الإلتزام بتناول الأدوية المضادة للفطريات مع الحرص على تنظيف اللسان بشكل دائم ومستمر وذلك من خلال القيام بوضع معجون الأسنان عليه بشكل دائم ومستمر.

4- المضمضة بشكل دائم وذلك من خلال غسول الأسنان المناسب للفم، فمن الملاحظ أن هذا الغسول يلعب دور هام في محاربة البكتيريا التي توجد بالفم والتي يترتب عليها ظهور طبقة بيضاء على اللسان.

5- القيام بتناول ماء التونيك وهو يعتبر من المشروبات الغازية التي تعمل على تنظيف اللسان وتخلصها من أي بكتيريا توجد به.

6- تجنب تناول المشروبات الكحولية، مع ضرورة الإلتزام بتجنب التدخين والإكثار من مضغ اللبان حيث يساعد ذلك كله في التخلص من البكتريا التي توجد بالفم واللسان ويقضي عليها بشكل نهائي.

7- يجب على كل فرد أن يلتزم بتجديد وتغيير فرشاة الأسنان الخاصة به مرة كل ثلاثة أشهر للحصول على نتائج جيدة وفعالة في علاج فطريات الأسنان واللسان، مع الحرص على زيارة الطبيب بصفة مستمرة.