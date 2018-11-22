شكرا لقرائتكم خبر عن كيف يمكنك زيادة معدلات حرق السعرات بجسمك فى 4 خطوات؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - دائما ما نعد سعراتنا الحرارية التى نتناولها خاصة فى حالة محاولاتنا المستميتة لخسارة الوزن، ونتمنى أن يكون لدينا معدلات حرق أسرع لتناول سعرات حرارية أكثر دون أن نزيد بشكل كبير فى الوزن، وهذا سؤال شائع من الجميع حول كيفية زيادة هذه المعدلات الخاصة بالأيض فى أجسادنا، والذى نجيب عليه وفقا لما ذكره موقع " Innerbody" الطبى.

• تناول البروتين، فإن هضم وامتصاص واستخدام البروتين يستخدم سعرات حرارية أكثر من استهلاك الدهون أو الكربوهيدرات.

• أضف التوابل، المركب المسؤول عن حرق الفلفل الحار، يمكن أن يرفع معدل الأيض الخاص بك.

•الشاي الأخضر يساعد فى ارتفاع معدل الأيض، لذلك أكثر من تناوله فى حالة تحاول رفع معدلات حرق السعرات الحرارية.

• تناول الطعام بشكل متكرر، لا يعد حل، فهذا الاعتقاد الخاطئ الشائع يعرض الشخص لاحتمالية تناول العديد من الوجبات الصغيرة مع سعرات أعلى، كما إن السعرات الحرارية التي يتم حرقها ستكون متشابهة بغض النظر عن عدد المرات التي تتناولها يومياً طالما أن السعرات الحرارية الكلية الخاصة بك تبقى كما هي.