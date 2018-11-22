شكرا لقرائتكم خبر عن اكتشاف نوع من «السكر» يقضي على الخلايا السرطانية والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - وكالات:

كشف علماء بريطانيون أن السكر البسيط “المانوز” يساعد على محاربة الخلايا السرطانية، لكنهم لا ينصحون باستخدامه دون مشورة الطبيب.

ووفقا لما ورد في مجلة “نيتشر” فقد وجد الباحثون أن المانوز ليست فقط مادة تفيد في إنقاص الوزن، لكنها تبطئ نمو الخلايا السرطانية، وتوفر وسيلة جديدة لتحسين تقبل العلاج الكيميائي.

وقال أحد مؤلفي الدراسة: الخلايا السرطانية تتغذى بشكل كبير على الغلوكوز وهذا في الحقيقة يمكن استخدامه في القضاء على الورم، وقد وجدنا أن الأجسام السرطانية لا يمكنها هضم المانوز، مما يبطئ نموها.

وبحسب الدراسة فإن المانوز لم يمنع وصول الغلوكوز إلى الخلايا السرطانية، لكنه أثر على كيفية استعمال تلك الخلايا له.

وأوضح البحث، أن المانوز لا يعتبر علاجا لأورام السرطان ولا يشفي المريض منها، ولكنه يساعد في العلاج في فترة ما قبل العلاج السريري.

وحذر، مارتن ليدويك، أحد المشاركين في الدراسة، المرضى من استخدام سكر المانوز بأنفسهم، مشيرا إلى أن الدراسة مازالت في بداياتها، وأنه قد تكون له آثار جانبية سلبية، مع أنها لم تظهر بعد.