اكتشاف جين فى الأسماك المكسيكية يجدد أنسجة القلب

متابعة الخليج 365 - اسماء السيد - سلطت صحيفة "ديلى ميل" البريطانية، الضوء على الأسماك المكسيكية حيث وجد الباحثون أنها قادرة على إصلاح قلبها مما يقدم أدلة على علاجات مستقبلية لدى البشر.

واكتشف فريق من العلماء من جامعة أوكسفورد الجين الذي قد يحمل مفتاح قدرة الأسماك على تجديد أنسجة قلبها ويدعى "Irrc10" ، وهو موجود في البشر أيضاً

وقال الباحثون في جامعة أكسفورد إن نتائجهم الجديدة تحمل إمكانية تغيير حياة مرضى الأزمات القلبية، حيث أن هناك أكثر من نصف مليون شخص في المملكة المتحدة البريطانية يعانى من قصور في القلب ، وغالبا ما يكون ذلك نتيجة لنوبة قلبية، وفقا لمؤسسة القلب البريطانية، التي مولت البحث.

وأشار الباحثون إلى أنه لا يستطيع الأشخاص الذين يعانون من قصور القلب تجديد قلوبهم المتضررة ، وغالباً ما يكون العلاج الوحيد هو زرع القلب.

وتشير الدلائل الجديدة حول هذه الأسماك الرائعة ، المسماة "أسماك التترا" ، إلى أننا نستطيع في يوم من الأيام أن نتمكن من شفاء قلوب البشر بنفس الطريقة.

وفي هذه الدراسة، فحصت الدكتورة "ماتيلدا مومرستيج" وفريقها نوعين من أسماك تترا المكسيكية (Astyanax mexicanus) و (Pachón) وكلا النوعين يعيشان في أنهار شمال المكسيك.

وجدت "مومرستيج"، وهى أستاذة مساعدة في الطب التنموي والتجديدي، أن هذه الأسماك تجدد قلوبها.

وأضاف مؤلفو الدراسة إن النتائج التي توصلوا إليها تشير إلى أنه سيكون من الممكن في يوم من الأيام تجديد القلوب المتضررة في البشر عن طريق التعديل الاصطناعي لكيفية عمل هذه الجينات وغيرها.