شكرا لقرائتكم خبر عن اتمشى واجرى ومتخافش من البرد.. 7 فوائد لممارسة رياضة الجرى فى الشتاء والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يعتبر الجرى من الرياضات المهمة الى تعمل على تعزيز صحة الجسم وبناء العضلات وتقويتها ، كما أنه يعزز الصحة النفسية ويعالج الاكتئاب، فى الغالب يمارس الكثيرون رياضة الجرى فى فصل الصيف وخصوصا فى الصباح ، ولكن فى فصل الشتاء يزداد الكسل بسبب برودة الجو ولكن أثبتت بعض الابحاث ان الجرى فى فصل الشتاء له فوائد عديدة.

وحسب ما ذكره موقع zenlabsfitness فإن فوائد الجرى فى فصل الشتاء هى:



الجرى

1:يساعد على حرق السعرات الحرارية، الحركة الشديدة والجرى يساعد على تدفئة الجسم.

2:تعزيز صحة القلب وحمايته من المشاكل والأزمات والجلطات التى يتعرض لها.

3:يساعد على بناء العضلات وتقويتها وحمايتها من هشاشة العظام والتهاب المفاصل.

4:الجرى فى فصل الشتاء يعمل على تحسين القدرة البدنية وتحمل المجهود البدنى.



فوائد الجرى

5:يحافظ على صحتك ويعزز صحة الجهاز المناعى ويحميه من الأمراض الفيروسات والعدوى.

6:يعالج التوتر والاكتئاب والقلق، ويساعد على الهدوء والاسترخاء.

7:الجرى فى فصل الشتاء يعمل على تعزيز صحة الجهاز التنفسى، كما انها تساعد على علاج السعال.