تمرينات المولود من 7 حتى 12 شهراً

كتبت: ياسمين عمرو في الخميس 22 نوفنبر 2018 05:34 مساءً - بما أن المولود في مراحله الأولى، فهو أقل احتياجاً للطاقة، فشهيته للطعام تكون سلبية لكن هذا الأمر طبيعي ومع قيام الأم بعمل بعض التمرينات له تساعده على منح عضلاته النمو، بالإضافة إلى فتح شهية المولود للطعام، وذلك لكثرة الحركة الرياضية قبل أن يتحرك بمفرده . تساعدك عليها د.سمر حمدون اختصاصية العلاج الطبيعي والتغذية العلاجية.

تمرينات المولود من عمر 7 أشهر إلى 12 شهرًا

*مدديه على ظهره وامسكي كاحليه بيديك وضعيه في حضنك. ارفعي كاحليه للأعلى؛ حتى يرتفع جسمه بأكمله، ثم أرجعيه ببطء بالاتجاه المعاكس. (ابدئي من المنطقة السفلى ثم لمنطقة ظهره)، ثم دحرجيه لوضعه على بطنه.

*اركعي للأسفل واجعلي طفلك بوضع القرفصاء، امسكي منطقة حوضه أو فخذيه العلويين وارفعيهما ببطء؛ حتى يرتفع جسمه بحيث تبقى يداه ورجلاه على الأرض للدعم.

تمرينات المولود بعد سن الـ12 شهرًا

في هذه المرحلة سيزول خوفك، من ثني يدي ورجلي طفلك، كل شيء يبدو أسهل مدرب اللياقة البدنية "مصطفى أكشن"، يدربك على تمارين طفلك بعد الـ 12 شهراً

*اركعي للأسفل وضعي طفلك واقفًا في حضنك موجهًا لك، ثم امسكي كتفيه لتدعميه جيدًا، وساعديه بالتسلق عليك؛ حتى يصل مستوى الأكتاف، ثم ارجعي قليلًا إلى الخلف؛ حتى تسهلي عملية تسلقه.

*ألقيه على ظهره، امسكي يديه مباشرة بيديك، أو استعملي عصا ممسكة بها من الطرف والطرف الآخر يمسكه. ارفعي العصا عموديًا؛ حتى يستطيع الطفل شدها ومن ثم يقف. هذا التمرين يقوي ذراع الطفل وعضلات كتفيه.

*ضعيه على بطنه، وامسكي وادعمي منطقة البطن عنده ثم مدي أصابعك. ارفعي جسمه ومرجحيه يمينًا ويسارًا.