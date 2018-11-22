انت الان تتابع موضوع غذاء ما بعد عملية المرارة والذي كتبت بواسطة ياسمين عمرو - والان ندخل في التفاصيل

المرارة تقع تحت الكبد وتعمل كمستودع من العصائر الصفراوية التي تفرز من الكبد بعد تناول الطعام الدهني ، تتعاقب المرارة وتطلق الصفراء عبر القناة الصفراوية إلى الأمعاء وتساعد في عملية الهضم في بعض الأحيان تتشكل حصيات المرارة في المرارة التي يمكن أن تسبب التهاب المرارة ، وعرقلة القناة الصفراوية و تسبب التهاب البنكرياس وبذلك يكون اختيار الاطباء دائما هو استئصال المرارة ، وبذلك يقوم المريض باستئصالها .

اسباب استئصال المرارة

عادة بسبب وجود حصى في المرارة أعراض ، والتي تسبب الألم ، وعدم الراحة ، و التهاب المرارة يكون بسبب وجود حصى المرارة وهي السبب الأكثر شيوعًا لاستئصال المرارة ، خاصة وان المرارة عبارة عن خزان من الأحماض الصفراوية في الجهاز الهضمي “ينسكب” في القنوات الصفراوية والكبد ، أو الأمعاء ، للمساعدة على امتصاص الدهون من الطعام إلى مجرى الدم ، حصى المرارة عادة لا يسبب الكثير من المشاكل ولكن عندما يكون واحد من هذه الحصوات عالقة عند مدخل المرارة أو القناة الصفراوية، فإن هذا يتسبب في ألم شديد، وايضا حدوث اليرقان وتراكم البكتيريا التي يمكن أن تسبب التهاب حاد في المرارة ، علاج التهاب المرارة هو مضاد حيوي ومع استمرار الالم والتعب يكون الحل عند الاطباء هو العملية الجراحية.

ما بعد عملية استئصال المرارة

بعد اجراء العملية الجراحية واستئصال المرارة يحدث للمريض حالة من عدم الرغبة في تناول اي شيء بعد العملية ، ويشعر انه بموجب تناول اي طعام سوف يكون امر ضد مسار العملية التي قام بها ، ولكن الامر ليس كذلك ، ففي معظم الحالات بعد استئصال المرارة يسمح لتناول كل شيء ومع ذلك ، فمن الأفضل تناول وجبات صغيرة في فترات قصيرة مع ضمان المضغ السليم .

كما ان في الأيام القليلة الأولى بعد الجراحة ، ينصح بتخفيض الأطعمة الغنية بالدهون ، والتي يمكن أن تسبب عدم الراحة في المعدة مثل الجبن الأصفر ومنتجات الألبان التي تحتوي على 9٪ أو أكثر من الدهون وصفار البيض واللحوم الزيتية والزبدة والمايونيز. كذلك يفضل تجنب الأطعمة النباتية الغنية بالدهون مثل المارجرين ، الأفوكادو ، الطحينة ، انتشار الحمص ، الصلصات بأكثر من 5٪ من الدهون ، بالإضافة إلى البسكويت والأطعمة الحلوة والمقلية خلال الفترة الأولى بعد الجراحة.

ماذا يمكنك أن تأكل بدون خوف بعد استئصال المرارة



– الجبن ومنتجات الألبان التي تصل إلى 5 ٪ من الدهون

– تناول الدجاج (بدون جلد)

– السمك الرقيق ( وممكن التونة بدون زيت)

– بروتين البيض الذي يوجد في بياض البيض



– الخبز ، الشعرية والحبوب

– الخضروات والفواكه

– الأرز والحنطة السوداء والكسكسي

– حلويات قليلة الدسم مثل جيلي وآيس كريم شربات (حتى 5٪ دسم )

هذا و بعد ثلاثة أيام من الجراحة ، يمكن إضافة الأطعمة ذات المحتوى العالي من الدهون تدريجيا.

الاطعمة التي يجب الامتناع عنها لفترة

كما اشرنا الى انه من الممكن ان يتم تناول الطعام ذات المحتوى العالي من الدهون تدريجيا ، ولكن يفضل ان يكون في نهاية المطاف من تلك الاطعمة ما يلي : الأفوكادو والمايونيز والطحينة والزيت والسمن والزبدة، المكسرات والسلطات مثل الحمص والمايونيز الباذنجان ، بالاضافة الى الحلويات والبسكويت والشوكولاته والتقليل من استهلاك الكعك والكوكيز.