انت الان تتابع موضوع أسباب كثرة النوم والخمول المفاجئ والذي كتبت بواسطة ياسمين عمرو - والان ندخل في التفاصيل

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النوم الجيد في الليل ضروري للصحة ، لكن الاستغراق في النوم اكثر من اللازم مرتبط بمجموعة من المشاكل الطبية والتي سوف يتم التحدث عنها في السطور التالية

ساعات النوم على مدار الحياة

يختلف مقدار النوم الذي يحتاجه الانسان بشكل كبير على مدار الحياة ، فكل مرحلة لها قدر معين من النوم ، يختلف عن المرحلة العمرية الاخرى ،فان هذا يعتمد على العمر وايضا مستوى النشاط بالإضافة إلى عادات الصحة العامة ونمط الحياة ، على سبيل المثال ، خلال فترات التوتر أو المرض ، قد تشعر بالحاجة المتزايدة للنوم، ولكن على الرغم من أن احتياجات النوم تختلف مع مرور الوقت ومن شخص لآخر ، كما يوصي الخبراء عادة أن البالغين يجب أن يناموا بين سبع وتسع ساعات كل ليلة.

اسباب النوم بكثرة

مرضى داء السكري وامراض القلب هم اكثر الحالات لجوء الى النوم بكثرة ليس ذلك فقط بل ان الباحثين قد حذروا من وجود ملاحظة مهمة وأن هناك عاملين مهمين يتسببا في حدوث النوم المفرط هما الاكتئاب والوضع الاجتماعي الاقتصادي المنخفض فان هاتين الحالتين يرتبطان بقوة بالإفراط في النوم.

وان هذان العاملان قد يكونان السبب وراء الآثار الصحية السلبية الملاحظة على الشخص ، و على سبيل المثال ، قد يكون لدى الأشخاص ذوي الوضع الاجتماعي والاقتصادي المنخفض إمكانية أقل في الحصول على الرعاية الصحية وبالتالي تكثر الامراضلديهم دون علم او دون اهتمام مثل أمراض القلب ، والتي بدورها قد تسبب زيادة في النوم.

بالنسبة للأشخاص الذين يعانون من فرط النوم ، فإن الإفراط في النوم هو في الواقع اضطراب طبي،و تظهر على الاشخاص بشكل واضح حيث يعانون من النعاس الشديد على مدار اليوم ، وهو ما لا يعفى عادة من القيلولة، كما يسبب لهم النوم لفترات طويلة على نحو غير عادي في الليل ايضا ، اي من الواضح ان صفة النوم تلازمهم ليل نهار ، وهذا عادة يحدث مع من يعاني العديد من داء فرط الحساسية من أعراض القلق ، وانخفاض الطاقة ، ومشاكل الذاكرة نتيجة لحاجتهم المستمرة للنوم.

إن توقف التنفس أثناء النوم ” الشخير ” ، وهو اضطراب يسبب توقف الاشخاص عن التنفس للحظات أثناء النوم ، يمكن أن يؤدي أيضًا إلى زيادة الحاجة إلى النوم، هذا لأنه يعطل دورة النوم العادية

كثرة النوم تؤدي الى الاصابة بهذه الامراض

داء السكري

قد أظهرت الدراسات أن النوم لفترة طويلة من اهم الاسباب التي قد تؤول الى أن تزيد من خطر الإصابة بمرض السكري.

داء البدانة

النوم أكثر من اللازم أو القليل جدًا قد يجعل الوزن في زيادة ملحوظة ، فقد أظهرت دراسة حديثة أن الأشخاص الذين ينامون لمدة تسع أو عشر ساعات كل ليلة كانوا أكثر عرضة بنسبة 21٪ للسمنة على مدى ست سنوات من الأشخاص الذين ينامون ما بين سبع إلى ثماني ساعات، ظلت هذه العلاقة بين النوم والسمنة على حالها حتى وان كان هناك نظام غذائي معين وبالاضافة الى التمارين فكل هذا لن يكون شافع الى زيادة الوزن ، فالمشكلة تكمن في النوم وليس الطعام

الاصابة بالصداع

بالنسبة لبعض الأشخاص المعرضين للصداع ، فإن النوم لفترة أطول من المعتاد في عطلة نهاية الأسبوع أو أثناء العطلة قد يسبب ألما في الرأس، يعتقد الباحثون أن هذا يرجع إلى تأثير زيادة النوم على بعض الناقلات العصبية في الدماغ ، بما في ذلك السيروتونين، و الأشخاص الذين ينامون أكثر من اللازم أثناء النهار ويعطلون نومهم الليلي قد يجدون أنفسهم يعانون أيضًا من الصداع في الصباح.

ألم في الظهر

يوصي الاطباء بعدم النوم بكثرة خاصة وان النوم بكثرة يصيب الظهر والعمود الفقري بألام مزعجة ، فكثرة النوم بالفعل تؤدي الى المزيد من الام الظهر المزعجة

الشعور بالكآبة

ما يقرب من 15٪ من الأشخاص الذين يعانون من الاكتئاب ينامون أكثر من اللازم،وهذا بدوره قد يجعل الحالة تسوء وتزيد الكآبة لدى الشخص ، وذلك لأن عادات النوم العادية مهمة لعملية الانتعاش ، ولكن النوم باكثر من اللازم يكسب الشخص الكآبة والاكتئاب .

مرض القلب

شملت دراسة حديثة اقيمت على ما يقرب من 72000 امرأة، أظهرت تحليل دقيق للبيانات من تلك الدراسة أن النساء اللواتي ينمن 9 إلى 11 ساعة في الليلة كانوا أكثر عرضة للإصابة بأمراض القلب التاجية بنسبة 38٪ من النساء اللواتي ينمن ثماني ساعات، لم يحدد الباحثون حتى الآن سبباً للعلاقة بين الإفراط في النوم وأمراض القلب ولكن الدراسة قد اكدت ذلك بوضوح .