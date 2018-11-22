انت الان تتابع موضوع ما هي أعراض موت الجنين في الأشهر الأولى والذي كتبت بواسطة ياسمين عمرو - والان ندخل في التفاصيل
محتويات
يعتبر الأطفال من أعظم النعم التي يمنحها الله عز وجل للإنسان ، وهم زينة الحياة الدنيا ، ويسعى كل زوجين للبحث عن الحمل للحصول على أطفال بعد فترة من الزواج ، ويرزق الله عز وجل من يشاء ويحرم من يشاء من هذه النعمة ، ولكن كل شيء عند الله بحساب وبقدر .
يحدث الحمل عند تخصيب البويضة بالحيوان المنوي داخل رحم الانثى ، وتدخل الأم في المرحلة الأولى من الحمل التي تمتد حتى نهاية الشهر الثالث ، وتعرف هذه الفترة من الحمل بأنها الأكثر خطورة ، حيث يتكون الجنين خلالها غالبا .
ربما لا يكتمل الحمل ، ويموت الجنين داخل رحم أمه قبل اكتمال المرحلة الأولى من الحمل ، ويعود ذلك للعديد من الأسباب ، وأثبتت الدراسات أنه لا توجد خطورة من بقاء الجنين الميت في رحم أمه لفترة بعد وفاته ، ولكن قد تصاب الأم بنزيف شديد من الرحم ، وهذا يؤدي إلى فقد كمية كبيرة من الدم مما يهدد حياتها ، لذلك ينبغي الحرص على التخلص من الجنين المتوفي سريعا ، تجنبا للضرر النفسي والصحي الذي قد تتعرض له الأم .
أعراض موت الجنين في بطن أمه في الشهور الأولى من الحمل
– توقف الإحساس بحركة الجنين خلال الأيام .
– التعرض للإصابة باحتقان الحليب في الثدي ، نتيجة غياب الهرمونات المسؤولة عن وقف إدرار الحليب خلال فترة الحمل .
– الإصابة بنزيف خفيف أو شديد .
– كما قد تتوقف أعراض الوحم بشكل مفاجئ .
– كما قد يصبح حجم الرحم أصغر مقارنة بالوضع الطبيعي للحمل وذلك ما يكتشفه الطبيب عند القيام بفحص الحمل .
أسباب موت الجنين في بطن أمه في المرحلة الأولى من الحمل
– تعرض الأم للإصابة بارتفاع ضغط الدم أو تسمم الحمل أو سكري الحمل أو زلال البول .
– التعرض لإصابة قوية كالسقوط من مكان عالي أو الإصابة أثناء حادث سير .
– الإصابة بالتهابات شديدة .
– عدم وصول الغذاء والماء إلى الجنين خلال المشيمية نتيجة وجود خلل في عمل المشيمة .
– الإصابة بالحمى (الارتفاع المفاجئ في درجة حرارة الجسم ) .
طرق التخلص من الجنين المتوفي في بطن أمه
– لا يحتاج إخراج الجنين المتوفّي في الأشهر الأولى من الرحم إلى ما تحتاجه طرق الولادة الطبيعيّة مثل الطلق الاصطناعي؛ وذلك لأنّ حجم الجنين صغير وغير مكتمل النموّ.
– لذلك يمكن استخدام الأدوية الخاصّة بالإجهاض؛ حيث تقوم بإنزال الجنين على شكل قطع صغيرة تنزل مع الدم إلى خارج الجسم عن طريق المهبل.
– أو عن طريق إجراء عمليّة جراحيّة ؛ حيث يتم عمل تنظيف للرّحم للتخلّص من الجنين والآثار الباقية منه بسهولة .
شكرا لقرائتكم خبر عن ما هي أعراض موت الجنين في الأشهر الأولى على الخليج 365 ونحيطكم علما بان محتوي الموضوع تم كتابته بواسطة المرسال وربما تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي من الرابط التالي المرسال ونحن غير مسؤولين عن محتوى هذا الخبر مع اطيب التمنيات بيوم سعيد .