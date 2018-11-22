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الفطريات هي أحد الكائنات الحية التي تصنف من عائلة النباتات، وتتميز هذه الكائنات الحية أنها لها القدرة على هضم الغذاء خارجيا لأنها لا تحتوي على جهاز الهضمي، والفطريات لها العديد من الفوائد للإنسان والتي سوف نستعرضها لكم.

نبذة عن الفطريات

الفطريات هي نوع من النباتات التي تنمو بشكل أساسي في التربة الرطبة أو الجافة، كما أنها قد تعيش في المياه العذبة والمالحة.

الفطريات لا يحتوي على جهاز هضمي لهذا فهي تتغذى خارجيا؛ من خلال إفراز مادة تسمى (هيدرولازات) وهذه المادة تذيب الخلايا الأنسجة بنوعيها النباتية والحيوانية.

والفطريات تعرف بأنها ذات أهمية كبيرة، لأنها تحتوي على خمائر يمن أن تستخلص منها لتخمير المواد الغذائية المصنعة، والتي من بينها منتجات الألبان، والأجبان، والمشروبات الكحولية.

الفطريات هي نوع من الكائنات الحية التي لا تتحرك، وهي من الكائنات وحيدة الخلية، وتتكاثر لا جنسيا من خلال التبرعم أو التفتت والانشطار.

تركيب الفطريات

1- تنقسم الفطريات إلى العديد من الأنواع التي تصل لأكثر من 100 نوع، وهي تصنف جميعا تحت بند الفطريات، وتتميز الفطريات بجودة نظامها الغشائي الذي يغطي نواتها.

2- تمتلك الفطريات جدار خلوي يتألف من السكريات والسيليلوز وغيرها.

3- يعتبر الأكسجين من الأساسيات التي تدخل في نمو الفطريات وتضمن أداء العمليات الحيوية في هذه الفطريات، ويسمى هذا النوع باسم الفطريات الإجبارية.

4- هناك نوع آخر من الفطريات اللاهوائية تسمى الفطريات الاختيارية، وهي التي تستطيع الاستغناء بشكل كامل على الأكسجين في النمو.

5- تصنف الفطريات إلى الأنواع التالية:

-الفطريات الاقترانية أو المسماة بالزيجية، وهذا النوع من الفطريات تتألف من الأبواغ الاقترانية، الأمثلة على هذا النوع؛ فطر عفن الخبز، فطريات البذور.

– شعبة الزقات أو الأسكية، ومنها الكمأ، فطر الخميرة، ويتميز هذا النوع بوجود أبواغ جنسية.

– شعبة الدعاميات، ومنها عيش الغراب، وهو ينتشر بشكل أساسي بالقرب من الأشجار المتعفنة والغابات، وهو ذلك النوع المقترن بالنمو بعد هطول المطر.

فوائد الفطريات للإنسان

1- الفطريات من الكائنات التي لها العديد من الفوائد للإنسان ومنها:

2- تعتبر الفطريات غذاء للإنسان، وذلك لأن الكثير من الناس تستخدم الفطريات كنوع من الغذاء مثل المشروم، العرجون، عيش الغراب.

3- استخدام الفطريات في الكثير من التطبيقات الهندسة الوراثية.

4- تدخل الفطريات في صناعة الكثير من الأدوية، مثل أدوية البنسلين، المضادات الحيوية.

5- تدخل الفطريات في صناعة بعض أنواع الجبن.

6- تدخل في صناعة الخميرة التي تدخل بشكل أساسي في صناعة الخبز والمعجنات.

أضرار الفطريات

هناك بعض الأنواع من الفطريات تسبب أضرار جسيمة للإنسان ومنها:

1- تسبب الفطريات الكثير من الأمراض مثل القوباء الحلقية، مرض القدم الرياضي، التهاب الأذن الوسطى.

2- تؤدي الفطريات إلى إصابة لبعض النباتات بالكثير من الأمراض مثل؛ صدأ القمح، مرض البطاطا، أمراض الذبول، مرض اللفحة المبكرة، مرض التبقع.

3- تؤدي الفطريات إلى تلف وفساد بعض المواد مثل؛ المواد الغذائية، الأوراق، الأخشاب، الألياف، المواد المصنوعة من الجلد.

أنواع الفطريات

يوجد عدة أنواع من الفطريات مثل:

1-الفطريات الهلامية؛ وهي عبارة عن الفطريات التي تتكون من مجموعات صغيرة مختلفة عن الفطريات الغير حقيقية، وهذا النوع لا يوجد في أجسامها جدار خلوي، ولا تتأثر بدرجة الحرارة، أو الرطوبة أو الضوء.

2-الفطريات الحقيقية؛ هذا النوع من الفطريات يتكون من الثالوث الذي ينتج في بعض الأصناف من الفطريات، والتي تعتبر وحيدة الخلية، مثل الفطريات التي توجد في الخمائر، وهي تتميز أنها لها خلية واحدة تشبه الجذور.

3-الفطريات البلازموديوفوريّة؛ وهي الفطريات التي تشمل مجموعة الأعفان الهلامية، التي تكون داخلية التطفل، وهذا النوع من الفطريات تتطفل على طحالب المياه العذبة، أو حتى على الفطريّات المائية.

4-الفطريّات البيضية؛ هي الفطريات التي هي بدائي وتفضل العيش في الماء، ومنها ما يتطفل على الطحالب وغيرها، وهي من الأنواع سريعة التكاثر والنمو.

5-فطريات إجبارية التطفل؛ وهي الفطريات التي تعيش في الطبيعة متطفلة على العوائل الخاصة التي تلائمها، ولا تستطيع أن تعيش هذه الأنواع بعيدة عن عوائلها مثل فطر بلازموبارا فيتيكولا.

6-الفطريات الاختيارية التطفل؛ وهي الفطريات تعيش في الظروف الطبيعية وتتغذى على المواد العضوية المتحللة الموجوده في التربة، فإذا لم تجد هذه المواد ووجدت عائلا مناسب فتقوم بالتطفل عليه.