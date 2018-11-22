عادات قد تؤدى لإصابتك بقرحة فى المعدة

متابعة الخليج 365 - اسماء السيد - الكثير من العادات غير الصحية التى يقوم بها الشخص قد تؤدى لإصابته بالكثير من المشكلات المرضية، وربما اكثر هذه المشكلات التى قد تصيب الشخص نتيجة لعاداته الغذائية الخاطئة هى قرح المعدة أو على الأقل اضطراب الهضم والشعور بالحموضة، ، والقرحة المعوية تسبب ألما وصعوبة بالغة فى تناول الطعام ، والشعور بأوجاع فى المعدة وتعب شديد بعد تناول الوجبة.

وفقا لتقرير نشر بموقع mayoclinic الطبي، فهناك مجموعة من العادات غير الصحية التى تؤثر بالسلب على المعدة وقد تتسبب فى زيادة القرح المعوية ، ومن أبرزها تناول الكثير من ملح الطعام وإضافته بكميات عليه، فالطعام المالح يزيد من فرص الإصابة بقرح المعدة، كذلك قد يعانى البعض من هذه القرح نتيجة التناول الدائم لمشروبات غنية بالكافيين كالمياة الغازية الداكنة والشاى والقهوة.

وتابع التقرير مبرزا أهم هذه العادات الغير صحية والتى منا الوقوع تحت ضغط نفسى دائم والتوتر الشديد، كذلك السهر لفترات طويلة، فضلا عن العمل فى الشيفتات الليلية، وذلك نتيجة قلة هرمون الميلاتونين، والذى يساعد على زيادة فرص الإصابة بقرحة المعدة، لذا لابد من تجنب مثل هذه العادات.