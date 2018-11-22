هل تعلم ما يدل عليه لون وقوام المخاط عن صحتك؟

متابعة الخليج 365 - اسماء السيد - يعطيك قوام ولون المخاط الذي يخرج من جسمك دلائل هامة عن حالتك الصحية العامة، فتعال لتتعرف عليها.

1- لو كان لون المخاط رمادي أو أسود

من المحتمل أنك تستنشق جزيئات داكنة اللون من الجو مثل الدخان الناتج عن حريق أو العوادم الثقيلة، فالمدخنون على سبيل المثال يخرجون مخاطًا أغمق عن غيرهم بسبب القطران وغيره من المنتجات السامة التي يستنشقونها، ويصرح الأطباء أنه لو لم يكن الشخص مدخنًا ومع ذلك يخرج مخاطًا داكنًا، فقد يدل ذلك على أنه مصاب بعدوى فطرية خطيرة خاصة مع من يعانون من مشكلات في جهاز المناعة لديهم.

2- لو كان المخاط سميكًا جدا ويلتصق بحلقك

قد يكون جسمك في حالة فقدان للترطيب، حيث يتسبب الجفاف أو نقص الترطيب في تكوين مخاط سميك يغلف الحلق، ويجعلك تشعر بأنه ملتصق وجاف وفي هذه الحالة يجب شرب القدر الكافي من الماء لترطيب جسمك وسيخف سمك وقوام المخاط.

3- لو كان لون المخاط أصفر أو أخضر

في حالة تلون المخاط باللون الأصفر أو الأخضر فقد يكون الشخص مصابًا بالالتهاب الرئوي أو عدوى في الجيوب الأنفية أو الجهاز التنفسي، ولم يستطع جهاز المناعة مقاومتها حيث يدل اللون الأخضر على تراكم كبير من خلايا الدم البيضاء لتقاوم هذه العدوى، وربما يلاحظ الشخص أعراض أخرى مصاحبة لذلك مثل السعال أو انسداد الأنف وهذا طبقا لما صرح به الأطباء.

4- لو كان المخاط وردي أو أحمر اللون

لو كنت أو مازلت تنزف من الأنف فيمكن أن تتكسر أنسجة الأنف من الجفاف أو التصادم أو أنواع أخرى من الالتهابات، ويكون المخاط الوردي عادة عبارة عن دم قديم داخل أنفك، لكن لو كان المخاط أحمر براق فهذا علامة على وجود نزيف نشط، فلو كنت تنزف أوتسعل مع النزف فيجب استشارة الطبيب.

5- لو كان المخاط شفافًا

لو كان المخاط شفافًا بقوام متوسط السمك ليس بسائل جدا ولا بسميك جدا فحالتك طبيعية، ولو شعرت بأنه ينزل إلى حلقك من مقدمة أنفك فقد يدل على أنك مصاب بالحساسية لأنك استنشقت بعض الأتربة أو أن هناك التهاب بالجيوب الأنفية والتي يصحبها الشعور بصداع وألم في الوجه.

6- لو كان لون المخاط أبيض وقوامه سميك

في هذه الحالة أنت ستمرض أو أنك مريض بالفعل، وربما تشعر باحتقان وأنت تستنثر أنفك بشكل يزيد عن المعتاد، حيث قال الأطباء أن جهاز المناعة يقوم بإنتاج مزيد من خلايا الدم البيضاء لمحاربة العدوى القادمة للجسم مما ينتج عنه تحول قوام المخاط إلى سميك ولونه للأبيض، وعندما يكون الشخص مريضًا تتورم أنسجته الأنفية وتلتهب مما يقلل من تدفق المخاط ويجعلك تشعر بانسداد الأنف.

7- لو كان المخاط سائلًا جدا وينزل من الأنف

في هذه الحالة قد تكون مصابًا بحالة نادرة جدا يطلق عليها (تسرب السائل الشوكي الدماغي) ويحدث ذلك عند تسرب السائل الشوكي من خلال ثقب في عظمة الجمجمة ليصل إلى الأنف أو الأذن، ويكون مذاقه مالح ويجري كالماء، وعادة يتم تشخيص هذه الحالة بطريقة خاطئة على أنها تفاعل حساسية أو حساسية موسمية في حين أن حقيقة الأمر هو وجود سائل حول المخ، لكن لا داعي للخوف حيث يظهر هذا التسرب الدماغي بشكل عفوي ويكون عادة ناتج عن التعرض لصدمة أو جراحة.

8- لو كانت رائحة المخاط سيئة

عندما تكون رائحة المخاط سيئة فأنت مصاب بعدوى ما في الجيوب الأنفية أو عدوى الجهاز التنفسي العلوي، ولو كانت هذه الرائحة الكريهة للمخاط مصحوبة بألم في الخدين فقد تكون مؤشر لعدوى في الأسنان انتشرت إلى الجيوب الأنفية للخدين.