شكرا لقرائتكم خبر عن كيف تتعاملين مع ظهور "حباية" بوجهك فور استيقاظك من النوم؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - لا يوجد شيء أسوأ من الاستيقاظ من نومك لتجدى "حباية" فى وجهك صباحاً، خاصة إذا كنتِ ذاهبة إلى العمل أو تخططين لمشوار هام وترغبين فى ظهورك بأفضل صورة، فى هذا التقرير نقدم نصائح حول كيفية التعامل مع ظهور "حبْاية" فى وجهك، بحسب موقع "Net doctor".

نصائح للتعامل مع ظهور "حباية" فى وجهك استخدام مكعبات الثلج

يمكنكِ وضع مكعب ثلج أو ثلج مجروش في قطعة قماش وضعيها بلطف على "الحبة"، حيث يساعد الثلج على تقليل التورم والاحمرار والألم ويحسن الدورة الدموية أيضاً فى المنطقة المصابة ويضيق المسام في الجلد، وهذه طريقة سريعة وسهلة للحد من ظهور البثور.

استخدام كريمات تحتوى على مادة "بيروكسيد البنزويل"

هناك العديد من منتجات حب الشباب التي لا تستلزم وصفة طبية والتي يمكنك شراؤها لعلاج حب الشباب الخفيف إلى المعتدل أو عند ظهور حب الشباب بشكل مفاجئ منها: كريمات بيروكسيد البنزويل التي تقتل البكتيريا المسببة لحب الشباب وتساعد على إزالة الزيوت الزائدة من الجلد التي يمكن أن تسد المسام.



حب الشباب

شرب الكثير من الماء

الماء ينظف جسمك عن طريق طرد السموم وهو مليء بالمغذيات، كما أن الترطيب الكافي يطرد البكتيريا السيئة داخل بشرتك وسوف تبدأين حقاً في رؤية النتائج مع مرور الوقت".

لا "تفقعى" البثور فى وجهك

تفريغ أو "فقع" البثور الموجودة من الأشياء الخاطئة التى تسبب تندب الجلد ومزيد من العدوى فى باقى أنحاء وجهك وقد تستمر الحبوب لمدة أسابيع حتى تختفى، ولكن إذا تركت الحبوب بدون تفريغها فإنها سوف تعالج خلال 3 إلى 7 أيام.

لا تسرفى فى غسل وجهك

غسل وجهك أكثر من مرة في اليوم يمكن أن يجفف بشرتك، وعندما يجف جلدك ينتج المزيد من الزيوت، مما يسبب انسداد المسام وبالتالى تكون الحبوب.



الحبوب

لا تقشرى وجهك كثيراً

تقشير الوجه أكثر من مرة في الأسبوع يمكن أن يكون له نفس التأثير مثل الإفراط في غسيل الوجه، يمكن أن يسبب نشر الرؤوس البيضاء أو انتشار البكتيريا حول وجهك ويسبب تهيج للبشرة الحساسة وبالتالى تستغرق وقتاً أطول لعلاجها.

لا تضعى معجون الأسنان على الحبوب

"لا تعرضى بشرتك للمواد الصناعية مثل: معجون الأسنان، العطور لأنها ستضر بشرتك أكثر من نفعها.