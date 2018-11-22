شكرا لقرائتكم خبر عن “FDA” توافق على علاج جديد لمرضى اللوكيميا الحادة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - وافقت إدارة الغذاء والدواء الأمريكية اليوم على استخدام أقراص تحتوى على المادة الفعالة (glasdegib) بالاشتراك مع جرعة منخفضة من العقار الذى يحتوى على المادة الفعالة "cytarabine" ، وهو نوع من العلاج الكيميائي ، لعلاج سرطان الدم النخاعي الحاد (AML) عند البالغين ممن لديهم أمراض صحية مزمنة أخرى (أمراض مصاحبة) قد تمنع استخدام العلاج الكيميائي المكثف.

وقال "ريتشارد بازدور" ، دكتوراه في الطب ، ومدير مركز الأورام مكتب أمراض الدم في إدارة الأغذية والعقاقير، "عادة ما يستخدم العلاج الكيميائي المكثف للسيطرة على اللوكيميا ، ولكن العديد من البالغين المصابين بمرض غسيل الكلى لا يستطيعون الحصول على العلاج الكيميائي المكثف بسبب سمياته".

وتابع "بازدور"، إن موافقة اليوم تمنح مقدمي الرعاية الصحية أداة أخرى لاستخدامها في علاج مرضى اللوكيميا الذين لديهم احتياجات مختلفة وفريدة من نوعها، وفقاً لموقع إدارة الغذاء والدواء الأمريكية.

أظهرت التجارب السريرية أن البقاء على قيد الحياة بشكل عام قد تم تحسينه باستخدام ” Daurismo” بالاقتران مع العلاج الكيماوى “LDAC” مقارنة مع العلاج الكيماوى فقط المكثف".

سرطان اللوكيميا”AML” هو سرطان سريع التطور ويتشكل في نخاع العظام ويؤدي إلى زيادة عدد خلايا الدم البيضاء غير الطبيعية في مجرى الدم ونخاع العظم.