البقوليات تخفض نسبة السكر بالدم

أوردت مجلة “الصيدليات الحديثة” أن البقوليات، كالعدس والبازلاء والفاصولياء، تسهم في خفض نسبة السكر بالدم؛ حيث أظهرت نتائج دراسة حديثة أنه يمكن خفض نسبة السكر بالدم بنسبة تزيد عن 20% من خلال استبدال نصف حصة من البطاطس أو الأرز بالعدس. وأضافت المجلة الألمانية المعنية بالصحة أن البقوليات تمتاز أيضاً بأنها غنية بالبروتينات النباتية والألياف الغذائية وفيتامينات B وحمض الفوليك.

ولتجنب الانتفاخات المصاحبة لتناول البقوليات تنصح مجلة “الصيدليات الحديثة” باستخدام التوابل المناسبة معها، ألا وهي الزنجبيل والشمر واليانسون والكراوية، حيث تسهم هذه التوابل في هضم البقوليات بصورة أفضل.