الأسباب التي تجعل عينيك دائما مسيلة للدموع

متابعة الخليج 365 - اسماء السيد - العيون الدامعة هو عرض للعديد من مشكلات الصحة والعين وقد تكون العدوى أحد أسباب ذلك أو ما هو أخطر.

1- هناك العديد من الأسباب للعيون المسيلة للدموع

يوجه الأطباء انتباهك إلى أن العيون الدامعة أو المائية قد تكون نتيجة الإصابة بعدوى ما أو ما قد يكون أخطر من ذلك، وهناك الكثير من العوامل البيئية التي تسبب هذه المشكلة التي يسيء تفسيرها الكثير من الناس، ويكون رد الفعل هو قيامهم باستخدام منديل ورقي ووضعه على العين ليمتص كل ترطيب موجود بالعينين في محاولة منهم للشعور بالراحة، وفي المقابل تكون العين عرضة للجفاف، وقد يسبب إفراز المزيد من الدموع وللحل ينصح الأطباء بالذهاب لطبيب العيون للبحث عن الحل المناسب لو لم تتحسن هذه المشكلة خلال 24 ساعة.

2- تعاني من جفاف العين

بالرغم من غرابة ذلك، لكن الحقيقة أن العيون الجافة يمكن أن تسبب سيلًا للدموع، ويخبرك الأطباء بأن هذا رد فعل منعكس لجفاف العيون ليحولها إلى عيون مسيلة للدموع، ويشمل ذلك الطبقة الخارجية للقرنية والدموع والملتحمة وهامش الجفون، كما أن القرنية مزودة بالكثير من الأعصاب لذا لو لم يكون سطح العين أملس بالشكل الطبيعي أو جافًا ترسل الأعصاب إشارة للغدة الدمعية لإفراز المزيد من الدموع، وبالتالي تتحول إلى عيون مسيلة.

3- تأخذين دواء معين يسبب جفاف العين

يؤدي جفاف العين الناتج عن بعض الأدوية إلى العيون المسيلة للدموع، والأسباب عديدة فطبقا لما يصرح به خبراء العيون هناك عوامل شائعة تشمل كل شيء بدءًا بالعلاجات الكيميائية ومدرات البول ومضادات الهيستامين، ومزيلات الاحتقان ومضادات الاكتئاب.. حيث تعمل هذه العلاجات على تقليل إنتاج المخاط والماء بالجسم لوقف سيلان الأنف أو حكة الجلد، ومن نتائج هذا إصابة العين بالاضطراب في إفراز الدموع الذي قد يكون إما في صورة جفاف أو سيلان للعين.

وتؤدي مضادات الاكتئاب إلى سيلان العيون من خلال إعاقة الإشارات بين الخلايا العصبية، مما يؤثر على إشارات الجهاز العصبي للمخ الخاصة بإنتاج الدموع.

4- وجود مرض مناعي

هناك العديد من أمراض المناعة الذاتية مثل التهاب المفاصل الروماتويدي الذي يمكن أن يسبب سيلان العيون، ورغم وضوح هذا الارتباط إلا أنه حتى الآن لا توجد معلومات لتوضح مثيرات هذا العرض.

5- هناك انسداد في القناة الدمعية

انسداد القناة الدمعية من الأسباب الشائعة للعيون المسيلة للدموع، لكن لا يحدث هذا الانسداد زيادة في تكون الدموع، إنما يعيق الإنتاج الطبيعي للدموع مما يسبب نزول دموع بشكل مستمر أو بطريقة غير طبيعية، ويسير هذا السيلان عبر ممرات داخل الأنف ومؤخرة الحلق، والذي أحيانا يتسبب في حدوث الزكام عند البكاء، كما أن أي انسداد في القنوات الدمعية يمنع العيون من تصريف السوائل الزائدة التي لا يتم استخدامها لترطيب العيون.

6- استخدام قطرات العيون التي تحتوي على مواد حافظة

تحتوي معظم قطرات العيون على مواد حافظة يمكن أن تهيج سطح العين وتسبب أعراض منها سيلان العيون أو جفافها، ويصرح الأطباء أن أقصى جرعة من القطرات التي تحتوي على مواد حافظة لا يجب أن تزيد عن أربع مرات في اليوم.

7- لديك حساسية

تعتبر الحساسية سببًا آخر لسيلان الدموع، وتبدأ مشكلات حساسية العين من الحكة نتيجة لشيء مثير للحساسية، وفرك العين أسوأ تصرف يقوم به الشخص عن الشعور بحكة العين؛ لأن ملامسة اليدين للعينين تؤدي للإصابة بحساسية العين، وأول ما يلاحظه المريض هو نزول الكثير من الدموع، حيث تفعل العيون ذلك للتخلص من الأثر المسبب للحساسية وترطيب العين.