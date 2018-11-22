شكرا لقرائتكم خبر عن 10 طرق لعلاج تأخر التسنين عند الأطفال يقدمها الدكتور أحمد القفاص والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ‎تتابع كل أم مراحل نمو طفلها بعناية شديدة منذ يومه الأول بعد الولادة، ولكن بعض هذه المراحل قد تكون سبب قلق للأم ومنها ظهور الأسنان أو ما نعرف بـ"التسنين"، وهى مرحلة عندما يمر بها الطفل تكون إشارة إلى انتهاء مرحلة الرضاعة والاعتماد فقط على السوائل، ووصولًا لمرحلة بدء تناول الأطعمة والتسنين.

‎وفى هذا الإطار يقول الدكتور أحمد القفاص، عضو الأكاديمية الأمريكية لتجميل الأسنان، "بالرغم من سعادة الأم بوصول طفلها لمرحلة ظهور الأسنان، إلا أن مرحلة التسنين يصاحبها آلام ومزاج سىء للطفل، يعكر على الأم صفو السعادة بهذه المرحلة، ولكن الأمر الأصعب هنا يكون فى حالة تأخر ظهور الأسنان لدى الطفل، ما يجعل الأم فى حيرة من أمرها لعدم معرفتها أسباب ذلك أو طرق العلاج".



نصيحة من الدكتور أحمد القفاص للأمهات حال تأخر ظهور أسنان الأطفال

‎وأضاف الدكتور أحمد القفاص، فى تصريحات لـ"الخليج 365"، أنه فى حال تأخرت الأسنان فى الظهور لدى الأطفال فلا داعى للقلق إذا كان ذلك حتى عمر سنة، ولكن يجب التوجه إلى الطبيب لمعرفة الأسباب وطرق العلاج المناسبة إذا استمر تأخر ظهور الأسنان لأكثر من سنة، مشيرًا إلى أنه سيقدم بعض المعلومات الهامة التى تنبه كل أم للأسباب الشائعة لتأخر ظهور الأسنان، وطرق علاجها، لافتًا إلى أن التسنين ينقسم إلى مرحلتين، الأولى تتمثل فى ظهور الأسنان اللبنية، وتبدأ عادة من عمر 6 أشهر، وتستمر فى الظهور حتى نهاية السنة الثانية من العمر، أما الثانية، فهى ظهور الأسنان الدائمة، وتبدأ مع تساقط الأسنان اللبنية) ابتداء من عمر 6 سنوات.

‎وأوضح عضو الأكاديمية الأمريكية لتجميل الأسنان، أنه فى حال استمرار تأخر ظهور الأسنان إلى أكثر من سنة، فإن الطبيب يلجأ لإجراء أشعة على فكى الطفل، للتأكد من وجود براعم الاسنان وأنها فقط تحتاج بعضًا من الوقت.

‎وأشار دكتور أحمد القفاص عضو الأكاديمية الأمريكية لتجميل الأسنان، إلى أنه فى حالة وجود عوائق تحول دون ظهور الأسنان، فإن هناك مراحل لعلاج تأخر ظهور الأسنان، إضافة إلى خطوات أخرى للعناية بأسنان الطفل، وهى كالتالى:

‎1- تعريض الطفل بعض الوقت بصفة يومية لأشعة الشمس فى فترات الصباح.

‎2- الاهتمام بتقديم الغذاء الغنى بالكالسيوم وفيتامين "د" للطفل، مثل اللبن ومنتجاته والبيض.

‎3- إجراء الأشعة اللازمة على الفم والتشاور مع طبيب الأسنان بشأن حالة الطفل، والتأكد من عدم وجود نقص فى نسبة الكالسيوم أو فيتامين "د" لدى الطفل.

‎4- إجراء فحوصات للتأكد من عدم وجود أسباب مرضية كقصور الغدة الدرقية.



انفو جراف يوضح طرق علاج تأخر ظهور الأسنان لدى الأطفال

‎ولفت دكتور أحمد القفاص، إلى وجود نصائح بطرق العناية بأسنان الأطفال فى مراحل النمو وتكون بمثابة وقاية لعدم تأخر ظهور الأسنان، حيث يجب أن تعتنى الأم بأسنان طفلها قبل وبعد ظهورها حتى لا يصاب بمشاكل الأسنان، وهذه النصائح تتمثل فى:



انفو جراف يوضح نصائح للعناية بأسنان الأطفال فى مراحل النمو

‎1- تنظيف اللثة يوميا باستخدام القطن أو الشاش المبلل

2- المداومة على تنظيف اللسان بعد إرضاع الطفل في حركه دائريه

‎ 3- استخدام فرشه الاسنان الناعمة (urtla soft toothbrush)

‎ 4- عدم استخدام معجون الأسنان يحتوي علي ماده الفلوريد قبل مرور عامين من عمر الطفل.

‎5- عدم تعويد الطفل على المواد المحتوية على السكر.

‎6- رعاية الأسنان من خلال المداومة على زيارة الطبيب.

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