شكرا لقرائتكم خبر عن لو حد عنده نزلة برد.. إزاى تحمى باقى الأسرة من الإصابة؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - الإصابة بنزلة البرد أو الإنفلونزا من الأساسيات التى تحدث لكل أسرة فى فصل الشتاء، وقد كشفت الأبحاث أن 7 من كل 10 آباء وأمهات يعتقدون أنهم مسئولون عن تمرير نزلة البرد إلى أطفالهم بسبب العدوى إما بسبب اتصالهم المباشر وتقبيلهم أو العطس فى راحة اليد وبالتالى تنتقل العدوى للأبناء، فى هذا التقرير نقدم نصائح لمنع انتشار عدوى البرد بين الأسرة عندما يصاب أحد أفراد الأسرة، بحسب ما نشرها موقع "Net doctor".



شرب المياه

امنح طفلك نجمة ذهبية

إعطاء "ستيكر" أو ملصق النجوم الذهبية هو وسيلة رائعة لتشجيع الأطفال على غسل أيديهم بالصابون والماء بانتظام، كنوع من المكافأة لهم على سلوكهم الإيجابى.



المناشف الورقية للوقاية من الانفلونزا

لا تشارك أطفالك الأدوات

المناشف الورقية هى أفضل بكثير للاستخدام فى المنزل المصاب أحد أفراده بالبرد بدلا من المناشف القطنية، من المهم أيضا التأكد من أن كل فرد من أفراد الأسرة لديه منشفة خاصة به، وكذلك الأكواب وأدوات المائدة.



الطهى

امنحهم استراحة

يمكن أن يؤدى الطهى وغسيل الصحون إلى تشجيع انتشار الجراثيم لباقى أفراد الأسرة.



المناديل القماش

لا تستخدم المناديل المصنوعة من القماش

يمكن للمناديل أن تكون مناطق تكاثر للبكتيريا، واستخدام المناديل الورقية بدلاً من ذلك سيحد من انتشار الجراثيم، إذا كان طفلك مريضًا، فمن المستحسن ترك صندوق بجانبه ليلقى فيه المناديل، وإفراغه بانتظام.



تخصيص ألعاب للطفل المصاب

التطهير والتعقيم

تنظيف الألعاب بالمناديل المطهرة أو تخصيص بعض الألعاب لطفلك المصاب بالبرد سيوقف انتشار البرد وانتقال العدوى لباقى الأطفال فى الأسرة.



السعال والعطس

لا تجعله يعطس أو يكح فى راحة يديه

عندما يتعلق الأمر بالعطس والسعال لا يوجد مكان أفضل، من الذراع، لأن اليد يمكن أن تتلامس مع الآخرين وتنتشر العدوى ويُفضل بالطبع أن يتم العطس والسعال فى المنديل.



فتح النوافذ

تهوية المنزل

الإجراءات البسيطة مثل إبقاء النوافذ مفتوحة ستساعد فى القضاء على فيروس البرد.



المياه

الحفاظ على رطوبة الجسم

شرب المياه يساعد الجهاز المناعى على محاربة البرد، لذا شجع الجميع فى المنزل على شرب الكثير من السوائل، حتى لو لم يصابوا بالبرد.