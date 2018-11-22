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شكرا لقرائتكم خبر عن لو حد عنده نزلة برد.. إزاى تحمى باقى الأسرة من الإصابة؟ والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - الإصابة بنزلة البرد أو الإنفلونزا من الأساسيات التى تحدث لكل أسرة فى فصل الشتاء، وقد كشفت الأبحاث أن 7 من كل 10 آباء وأمهات يعتقدون أنهم مسئولون عن تمرير نزلة البرد إلى أطفالهم بسبب العدوى إما بسبب اتصالهم المباشر وتقبيلهم أو العطس فى راحة اليد وبالتالى تنتقل العدوى للأبناء، فى هذا التقرير نقدم نصائح لمنع انتشار عدوى البرد بين الأسرة عندما يصاب أحد أفراد الأسرة، بحسب ما نشرها موقع "Net doctor".
شرب المياه
إعطاء "ستيكر" أو ملصق النجوم الذهبية هو وسيلة رائعة لتشجيع الأطفال على غسل أيديهم بالصابون والماء بانتظام، كنوع من المكافأة لهم على سلوكهم الإيجابى.
المناشف الورقية للوقاية من الانفلونزا
المناشف الورقية هى أفضل بكثير للاستخدام فى المنزل المصاب أحد أفراده بالبرد بدلا من المناشف القطنية، من المهم أيضا التأكد من أن كل فرد من أفراد الأسرة لديه منشفة خاصة به، وكذلك الأكواب وأدوات المائدة.
الطهى
يمكن أن يؤدى الطهى وغسيل الصحون إلى تشجيع انتشار الجراثيم لباقى أفراد الأسرة.
المناديل القماش
يمكن للمناديل أن تكون مناطق تكاثر للبكتيريا، واستخدام المناديل الورقية بدلاً من ذلك سيحد من انتشار الجراثيم، إذا كان طفلك مريضًا، فمن المستحسن ترك صندوق بجانبه ليلقى فيه المناديل، وإفراغه بانتظام.
تخصيص ألعاب للطفل المصاب
تنظيف الألعاب بالمناديل المطهرة أو تخصيص بعض الألعاب لطفلك المصاب بالبرد سيوقف انتشار البرد وانتقال العدوى لباقى الأطفال فى الأسرة.
السعال والعطس
عندما يتعلق الأمر بالعطس والسعال لا يوجد مكان أفضل، من الذراع، لأن اليد يمكن أن تتلامس مع الآخرين وتنتشر العدوى ويُفضل بالطبع أن يتم العطس والسعال فى المنديل.
فتح النوافذ
الإجراءات البسيطة مثل إبقاء النوافذ مفتوحة ستساعد فى القضاء على فيروس البرد.
المياه
شرب المياه يساعد الجهاز المناعى على محاربة البرد، لذا شجع الجميع فى المنزل على شرب الكثير من السوائل، حتى لو لم يصابوا بالبرد.
شكرا لقرائتكم خبر عن لو حد عنده نزلة برد.. إزاى تحمى باقى الأسرة من الإصابة؟ على الخليج 365 ونحيطكم علما بان محتوي الموضوع تم كتابته بواسطة اليوم السابع وربما تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي من الرابط التالي اليوم السابع ونحن غير مسؤولين عن محتوى هذا الخبر مع اطيب التمنيات بيوم سعيد .