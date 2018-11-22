انت الان تتابع موضوع أسباب الاختناق والذي كتبت بواسطة ياسمين عمرو - والان ندخل في التفاصيل

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يعتبر الاختناق هو أحد المشاكل التي يعاني منها بعض الاشخاص حيث يشعر الشخص بنقص في الهواء ويعاني من مشاكل في التنفس، ويشعر المصاب أثناء هذه الحالة بالكثير من القلق والتوتر.

الاختناق

هو حالة يصاب بها بعض الاشخاص حيث يشعرون بنقص شديد في الأكسجين الواصل إلى الجسم من خلال التنفس مما يتسبب في نقص الأكسجين الواصل إلى الجسم والذي يؤثر في المقام الأول على الأنسجة والأعضاء في جسم الإنسان، وقد تسبب بعض حالات الاختناق الموت بسبب نقص الأكسجين، وقد يعاني العديد من المصابين بالسرطان، والذين لديهم بعض الامراض التي تؤثر على القلب أو الرئتين مثل الجلطة الدموية.

أعراض الاختناق

المرحلة الاولى :

– الشعور بعدم الراحة أثناء التنفس .

– عدم القدرة على الحصول على ما يكفي من الهواء.

– زيادة معدل التنفس.

– الشعور بضيق في التنفس.

– تورم عروق الرقبة.

– تحول الشفاه والوجه والأظافر والأصابع إلى اللون الأزرق.

– سرعة النبض وزيادة دقات القلب.

المرحلة الثانية :

– فقدان الوعي جزئيا أو كليًا.

– نزول لعاب من الفم .

– حدوث نوبات من التشنجات.

المرحلة الثالثة :

– فقدان الوعي النهائي والدخول في غيبوبة.

أسباب حدوث الإختناق

هناك العديد من الاسباب التي يؤدي إلى حدوث الاختناق ومن هذه الاسباب :

– من أسباب الاصابة بالاختناق هي بلغ الطعام بطريقة خاطئة .

– الغازات المهيجة التي تدخل في الجهاز التنفسي.

– الاصابة بالربو القصبي الذي يعد أحد أسباب الاختناق.

– تورم أنسجة الحلق.

– الضغط على القصبة الهوائية من خلال ربط وشاح بإحكام حول الرقبة.

– هناك بعض الأمراض التي تؤثر على الجهاز التنفسي للجسم مثل الشلل ، وداء الكلب، والكزاز وغيرها.

– نقص في الأكسجين عند الارتفاع إلى مستوى كبير مع انخفاض مساحة الغلاف الجوي.

– عندما الشعور بالحزن العميق والمزيد من الضغوطات أو الضغط العصبي.

– نقص الأكسجين في الدم.

– الالتهاب الرئوي.

– انخفاض عدد خلايا الدم الحمراء.

– الاصابة بجلطة دموية.

العلاج من الإختناق

خطوة مهمة في علاج الاختناق هي معالجة السبب، وقد يوصي الطبيب ببعض الخطوات للمساعدة في تخفيف الأعراض:

– تلقي الأكسجين خارجي.

– تنفس الهواء البارد عن طريق خفض درجة الحرارة في الغرفة.

– استنشاق هواء نظيف عن طريق فتح النافذة أو عن طريق استخدام جهاز ترطيب، والتخلص من الدخان ووبر الحيوانات الأليفة.

– رفع الرأس للحصول على كمية كبيرة من الاكسجين.

– ممارسة بعض الأساليب التي تأخذ تركيز المصاب بعيدا عن المشكلة الاساسية مثل الاسترخاء والتأمل.

– تناول بعض الأدوية التي تساعد في السيطرة على الجهاز العصبي المركزي مثل المورفين.

– تناول الأدوية المضادة للقلق لإدارة الألم والقلق.

– ممارسة تمرينات العلاج الطبيعي وإعادة التأهيل الرئوي.

الوقاية من الإصابة بالإختناق

الاهتمام بالنظام الغذائي الخاص بالمريض يلعب دورا هاما في منع الإصابة مرة أخرى بالاختناق، والحافظ على الصحة العامة للجسم حتى يصبح الجهاز العصبي أكثر صحة، ويجب تجنب تناول الحليب البقري، والسكر الأبيض والخبز الأبيض والحرص على تناول الخضروات الطازجة ، وشرب العصائر الطبيعية وحساء الخضراوات، وعمل جلسات بخار بانتظام لتنظيم التنفس وتوسيع الشعب الهوائية.

في حالة المعاناة من مشكلة الاختناق فيجب أن يحاول المصاب بالتحكم في أنفاسه، من خلال الممارسة اليومية للاستنشاق بعمق والزفير ببطء، والحرص على ممارسة الرياضة فهي أفضل طريقة لتنظيم النفس والضغط النفسي، وتعتبر ممارسة اليوغا والتأمل من الامور الرائعة التي تساعد في الحد من مشكلة الاختناق والتنفس بعميق حتى يشعر المصاب بالارتياح.

تعتبر السباحة أيضا أحد الوسائل التي تشعر المصاب بمشاكل في التنفس بالراحة، وفي حالة عدم الشعور بالراحة بسبب هذه الممارسات يجب استشارة الطبيب على الفور لتشخيص المرض وأسباب الاختناق.