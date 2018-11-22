 إليزابيث الثانية تحتفل  بالذكرى الـ 71 لزواجها من الأمير فيليب

لندن - لايف ستايل
تحتفل الملكة البريطانية، إليزابيث الثانية، بالذكرى الـ 71 لزواجها من الأمير فيليب، في حين لم يترافق الحدث مع أي احتفالات رسمية في بريطانيا، كما في العام الماضي.
ويعتبر زواج اليزابيث من فيليب الأطول في تاريخ السلالة الملكية، في حين يتحدث الكثيرون عن علاقة الود والدعم المتبادل التي تجمعهما حتى اليوم، وخاصة لكون إليزابيث ملكة لبريطانيا، وهو الدور الذي يتطلب كثيرا من الجهد والالتزام.
هذا وكانت إليزابيث الثانية بعمر الـ 21 عاما عندما تزوجت من الملازم -آنذاك- فيليب مونتباتين، في كنيسة "وستمنستر آبي" في العاصمة البريطانية، لندن في 20 نوفمبر/ تشرين الثاني، عام 1974.
وأشار بيان ملكي صدر مؤخرا، إلى أن الأمير فيليب تقاعد كليا من القيام بالواجبات العامة، لأسباب صحية، بينما تواصل الملكة مهامها والتزاماتها الرسمية على أكمل وجه.
يذكر أن الملكة والأمير البريطانيين قد احتفلا بعيد زواجهما الـ 70، العام الماضي، باحتفال رسمي كبير نظم في قلعة "ويندسور".
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