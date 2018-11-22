ممثلة إباحية تكشف معاناتها بعدما أُجبرت على ممارسة الجنس مع 16 رجلًا

كشفت ممثلة الأفلام الإباحية بريتني عن معاناتها خلال تمثيل أدوارها في الأفلام الإباحية ,مؤكّدة أنها تتمنى الموت

وأشارت بريتني في إحدى المقابلات التي أجريت معها إلى أنه كان يتم استغلال الفتيات، حينما كانت طالبة في الجامعة، ويتم استغلالهن في صناعة الأفلام الإباحية وتعذيب أجسادهن.

ولفتت إحدى الصحف العالمية إلى أن بريتني اضطرت في البداية إلى العمل كراقصة في أحد الملاهي الليلية ووقعت في تلك الأوقات ضحية عروض المنتجين لدخول هذا المجال، وأرغمت على ممارسة الجنس مع أكثر من 16 رجلًا في فيلم واحد.

ولفتت بريتني إلى أنها ترغب بالموت، إذ قامت بدفع الكثير من أموالها من أجل المواد المخدرة بهدف نسيان الألم الّذي ألحقوه بها، كما أنها تعرضت للذل.