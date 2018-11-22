شكرا لقرائتكم خبر عن مش بس سرطان.. التبغ يسبب انفصام الشخصية والذهان والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشفت دراسة علمية حديثة، أشرف عليها باحثون من جامعة كوينزلاند، أن مدخنى التبغ يتعرضون لخطر الاضطرابات الذهانية مثل الشيزوفرينيا.

ووفقاً للموقع الطبى الأمريكى “MedicalXpress”، وجد الباحثون خلال استعراضهم لثمانى دراسات طويلة الأمد دليلاً قوياً على وجود علاقة بين التدخين والأمراض العقلية بسبب النيكوتين.

وقال الباحث "جيمس سكوت"، إن النتائج أثارت مخاوف خطيرة بشأن الاستخدام المتزايد للنيكوتين عبر السجائر الإلكترونية من قبل الشباب، موضحا أن الأشخاص الذين يدخنون التبغ يواجهون مخاطر مضاعفة لتطور الفصام أو الذهان.

وأضاف "سكوت"، "على الرغم من أن السجائر الإلكترونية تقلل من بعض الأضرار المرتبطة بالتدخين، إلا أن الحكومات بحاجة للتفكير فى قدرتها على الإضرار بالصحة العقلية للشباب".

وأشار الدكتور "سكوت" إلى أن السجائر الإلكترونية غالباً ما يتم الإبلاغ عنها بأنها آمنة، وكان التسويق موجهاً نحو الشباب، وهناك حاجة ملحة لمزيد من الأبحاث لدراسة العلاقة بين استخدام السجائر الإلكترونية والذهان، خاصة بين المراهقين والشباب.