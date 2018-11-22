شكرا لقرائتكم خبر عن تمارين تنفس تُخلصك من السوائل بالرئتين والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - وكالات:

هناك العديد من الحالات الطبية التي يمكن أن تؤدي إلى تجمع السوائل داخل الرئتين مثل الالتهاب الرئوي، ومع ذلك يعتقد أن السبب الأكثر شيوعا لمشاكل في القلب.

وفقاً لموقع ” onlymyhealth” عندما يتم تجميع السوائل في أكياس هوائية داخل الرئتين، تعرف تلك الحالة الطبية باسم “الوذمة الرئوية”، وعادة ما تؤدي إلى صعوبة في التنفس.

أحد العوامل الأخرى التي قد تؤدي إلى تجميع السوائل في الرئتين قد تشمل التعرض لبعض السموم والأدوية، والصدمات على الصدر وممارسة الرياضة العنيفة، ولكن سوف تفاجأ بمعرفة أن هناك بعض تمارين التنفس الفعالة التي يمكنك أن تحاول التخلص من السوائل في الرئتين.

تمرين التنفس العميق

تمارين التنفس العميق لا تقوم فقط بالحفاظ على صحة عضلات الرئة، ولكن أيضاً تمنع الالتهاب، يمكنك فقط إجراء تمارين التنفس العميق على مدار الساعة للحفاظ على مستويات الأكسجين والحفاظ على رئتيك من تراكم ثاني أكسيد الكربون المفرط، وهي كالتالي:

ـ الجلوس في وضع مريح.

ـ ضع يدك على منطقة البطن للتأكد من أنك تقوم بالتمرين بشكل صحيح.

ـ الآن تأخذ نفسا عميقا من خلال أنفك.

ـ احبس أنفاسك 6 ثوانٍ، ثم ادفع الهواء من رئتيك من خلال فمك.

ـ كرر التمرين 10 مرات للحصول على أفضل النتائج.