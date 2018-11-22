شكرا لقرائتكم خبر عن عادات تصيبك بقرحة المعدة.. السهر والملح ضمنها والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - وكالات:

الكثير من العادات غير الصحية التي يتبعها الشخص قد تؤدي لإصابته بالكثير من المشكلات المرضية، وربما أكثر هذه المشكلات انتشاراً هي قرح المعدة أو على الأقل اضطراب الهضم والشعور بالحموضة، والقرحة المعوية تسبب ألما وصعوبة بالغة في تناول الطعام، والشعور بأوجاع في المعدة وتعب شديد بعد تناول الوجبة.

وفقاً لتقرير نشر بموقع mayoclinic الطبي، فهناك مجموعة من العادات غير الصحية التي تؤثر بالسلب على المعدة وقد تتسبب في زيادة القرح المعوية، ومن أبرزها تناول الكثير من ملح الطعام، فالطعام المالح يزيد من فرص الإصابة بقرح المعدة، كذلك قد يعاني البعض من هذه القرح نتيجة التناول الدائم لمشروبات غنية بالكافيين كالمياه الغازية الداكنة والشاي والقهوة.

وتابع التقرير مبرزا أهم هذه العادات الغير صحية والتي منها الوقوع تحت ضغط نفسي دائم والتوتر الشديد، كذلك السهر لفترات طويلة، فضلاً عن العمل في الشفتات الليلية، وذلك نتيجة قلة هرمون الميلاتونين، والذي يساعد على زيادة فرص الإصابة بقرحة المعدة، لذا لابد من تجنب مثل هذه العادات.