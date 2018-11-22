شكرا لقرائتكم خبر عن مش بس إحساس بالتعب.. النوم لساعات طويلة يزيد خطر التعرض للكسور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشفت دراسة حديثة أن طول فترة النوم يمكن أن يترافق مع زيادة خطر الإصابة بالكسور.

ووفقا للأبحاث الحديثة، فإن النساء اللاتى بلغت ساعات نومهن 5 ساعات كل ليلة كان لديهن نحو 25% زيادة فى احتمال التعرض للسقوط والكسور، مشيرة إلى أن النوم القصير ارتبط بزيادة مخاطر جميع الكسور، فى الطرف العلوى والسفلى وكسور الجسم المركزى، ولكن ليس مع زيادة خطر كسور الفخذ.

وشمل التحليل، الذى نشر فى مجلة أبحاث العظام"، 157306 سيدات مسجلات فى "مبادرة صحة المرأة"، بمتوسط وقت متابعة قدره 7.6 عام، بالنسبة للسقوط، و12 عاما للكسور، وبلغ المعدل السنوى لحوادث السقوط المتكرر 10.6% بين النساء اللاتى بلغت ساعات نومهن فى الليل أقل من خمس ساعات، ونحو 7% بين السيدات اللاتى ينمن ما بين سبع إلى ثمانى ساعات فى اليوم، ونحو 11.8% بين السيدات اللاتى تتخطى ساعات نومهن العشر ساعات ليلا.

من جانبها قالت الدكتور"جين كاولى"، الأستاذ فى كلية الطب جامعة "نيويورك"، "تعد حوادث السقوط من المشكلات الصحية المهمة بين كبار السن، وتؤدى إلى التعرض إلى إصابات مابين متوسطة إلى شديدة، وتحدث معظم الكسور بسبب السقوط، وتشير الأدلة الحديثة إلى أن معدل الوفيات المرتفع فى الولايات المتحدة يعود إلى حوادث السقوط، وأنه آخذ فى الارتفاع".

وأضافت، "على الرغم من أن حوادث السقوط ناتجة عن عدد من العوامل، فإن بحثنا يركز على عوامل خطر جديدة، وهى عامل "النوم"، وتشير النتائج إلى أن التدخلات الرامية لتحسين النوم قد تقلل من مخاطر السقوط".