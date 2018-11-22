شكرا لقرائتكم خبر عن 10 أسئلة تمكنك من معرفة إذا كنت مصابًا بالفصام والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قد يكون من الصعب تشخيص الفصام "الشيزوفرينيا"، لتشابه أعراض هذا المرض مع كثير من الأمراض النفسية الأخرى مثل انخفاض التحصيل في الدراسة، ومشاكل النوم، والميل إلى العزلة والانسحاب فجأة من حياة الآخرين، وزيادة الشكوك في الأفكار التي تطرأ على العقل.

خبراء الصحة العقلية أعدوا قائمة مكونة من 10أسئلة، والتي تتعلق بخبرات الحياة الشائعة بين الأشخاص الذين تم تشخيص إصابتهم بالفصام ، كما جاء بموقع “psycom”.

وشدد الخبراء على قراءة كل سؤال بعناية قبل الإجابة، والإشارة إلى عدد المرات التي واجهت فيها نفس التحديات أو ما شابهها في الأشهر الستة الماضية.

فإذا كنت تشك في أنك قد تكون أو أحد أفراد عائلتك مصابا الفصام، فهذه الأسئلة سوف تحسم هذ الأمر إذا كانت إجابتك بنعم :



1- هل تسمع أو ترى أي أشياء لا يستطيع الآخرون رؤيتها؟

2- هل تجد صعوبة في التفكير بشكل منتظم ؟

3- هل يعلق البعض عن عجزهم عن فهم ما تقول ؟

4-هل تشعر بأن لديك القليل من الأشياء المشتركة مع العائلة والأصدقاء؟

5- هل تشعر احيانا بأن شخص ما يراقبك ؟

6- هل يواجه الأشخاص الآخرون صعوبة في تخمين عواطفك من خلال تعابير وجهك؟

7- هل تشعر أن لديك امكانيات لا يمكن للآخرين فهمها أو تقديرها؟

8-هل تكافح من أجل الثقة بأن ما تفكر فيه حقيقي؟

9-هل تشعر أن الآخرين يقومون باستغلال أفكارك أوعواطفك؟

10-هل تكافح من أجل مواكبة مهام الحياة اليومية مثل الاستحمام ، تغيير الملابس ، دفع الفواتير ، التنظيف ، الطهي ، إلخ؟



