شكرا لقرائتكم خبر عن ما الكمية الصحية للشوكولاتة يوميًّا؟ والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - وكالات:

تكثر المعتقدات حول الشوكولاتة، حيث يعتقد البعض أنها مفيدة للصحة، في حين يرى آخرون أنها تضر الصحة، فما مدى صحة هذه المعتقدات؟

للإجابة على هذا السؤال أوضح البروفيسور الألماني كورت ديم أن الكمية هي التي تحدد ما إذا كانت الشوكولاتة مفيدة أم ضارة، مشيراً إلى أن الكمية الصحية هي ربع قضيب يومياً، ما يعادل 25 غراماً، أما أكثر من ذلك فيعد ضاراً بالصحة، حيث يرتفع حينئذ خطر الإصابة بالبدانة.

وأوضح أخصائي الأمراض الباطنة والأوعية الدموية أن الشوكولاتة الداكنة، التي تحتوي على الكاكاو بنسبة 70%، تزخر بمضادات الأكسدة، التي تحمي خلايا الجسم، كما أنها غنية بمركبات الفلافونويد والبوليفينولات، التي تعمل على توسيع الأوعية الدموية.

أما الشوكولاتة الفاتحة فتعد غذاء للنفس؛ حيث إنها تساعد على إفراز هرمونات السعادة وتساعد على التخلص من التوتر النفسي، ما يعود بالفائدة على صحة القلب أيضاً.