شكرا لقرائتكم خبر عن حاول تجربها.. تمارين تنفس تساعدك فى التخلص من السوائل بالرئتين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - هناك العديد من الحالات الطبية التى يمكن أن تؤدى إلى تجمع السوائل داخل الرئتين مثل الالتهاب الرئوى ، ومع ذلك يعتقد أن السبب الأكثر شيوعا لمشاكل فى القلب.

وفقا لموقع " onlymyhealth" عندما يتم تجميع السوائل فى أكياس هوائية داخل الرئتين، تعرف تلك الحالة الطبية باسم "الوذمة الرئوية" ، وعادة ما تؤدى إلى صعوبة فى التنفس.

أحد العوامل الأخرى التى قد تؤدى إلى تجميع السوائل فى الرئتين قد تشمل التعرض لبعض السموم والأدوية ، والصدمات على الصدر وممارسة الرياضة العنيفة، ولكن سوف تفاجأ بمعرفة أن هناك بعض تمارين التنفس الفعالة التى يمكنك أن تحاول التخلص من السوائل فى الرئتين.

تمرين التنفس العميق

تمارين التنفس العميق لا تقوم فقط بالحفاظ على صحة عضلات الرئة، ولكن أيضا تمنع الالتهاب ، يمكنك فقط إجراء تمارين التنفس العميق على مدار الساعة للحفاظ على مستويات الأكسجين والحفاظ على رئتيك من تراكم ثانى أكسيد الكربون المفرط، وهى كالتالى:

ـ الجلوس فى وضع مريح.

ـ ضع يدك على منطقة البطن للتأكد من أنك تقوم بالتمرين بشكل صحيح.

ـ الآن تأخذ نفسا عميقا من خلال أنفك .

ـ احبس أنفاسك 6 ثوانى ، ثم ادفع الهواء من رئتيك من خلال فمك .

ـ كرر التمرين 10 مرات للحصول على أفضل النتائج.