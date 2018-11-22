صحتك فى وصفة.. زنجبيل وعسل وليمون وثوم لخفض نسبة الكوليسترول

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ارتفاع الكوليسترول يمكن أن يؤدي إلى مشاكل في القلب والأوعية الدموية، لذا يجب أن تحافظ على ضبط مستويات الكوليسترول لتجنب حدوث مشاكل فى القلب والأوعية الدموية، من خلال "صحتك فى وصفة" نتعرف على طريقة عمل الزنجبيل والثوم والعسل لخفض الكوليسترول، بحسب موقع "Step to health".



الليمون والزنجبيل

اعراض ارتفاع الكوليسترول

-التهاب الأطراف.

-الصداع.

-عدم القدرة على التنفس.

-انتفاخ أو عسر الهضم.

-عدم وضوح الرؤية.

-آلام في الصدر.

-دوخة.

-الإمساك.

-ضعف وتعب.



الثوم والعسل والليمون

وصفة الزنجبيل والثوم والعسل لعلاج ارتفاع الكوليسترول

إذا كنت ترغب في تنظيم مستويات الكوليسترول في الدم بسرعة، يمكنك إعداد هذه الوصفة وهى سهلة فى تحضيرها وغير مكلفة وتساعد على تنظيف الشرايين وتقلل مخاطر مشاكل القلب والأوعية الدموية.

وتحتوى مكونات هذه الوصفة على مواد طبيعية لها خصائص مضادة للالتهابات ومضادات الأكسدة، لذلك ، يمكنهم أيضًا المساعدة في حالات مثل عسر الهضم وارتفاع ضغط الدم والتهاب المفاصل والربو:

- الثوم يحسن تدفق الدم وصحة القلب، ومضاد للتخثر أو تجلط الدم ومضاد للالتهابات ومضاد للأكسدة.

- يمنع الزنجبيل الكبد من خلق الكوليسترول السئ (LDL) الذي يأتي من بعض الأطعمة، تمامًا مثل الثوم ، فهو مضاد للأكسدة أيضًا.

- العسل يقلل مستويات الدهون الثلاثية والكولسترول السيئ (LDL) ويزيد مستويات الكولسترول الجيد (HDL)، و لديه خصائص مضادة للأكسدة التي يمكن أن تمنع بعض الأمراض.



الزنجبيل

المقادير :

4 فصوص ثوم.

3 سم من جذر الزنجبيل.

1/2 كوب من عصير الليمون (125 مل).

8 أكواب من الماء (2 لتر).

كوب عسل (336 جرام).

طريقة الوصفة

- قشر فصوص الثوم وضعها في الخلاط مع الزنجبيل.

- امزجها لبضع دقائق حتى تحصل على عجينة ناعمة.

- أضف عصير الليمون مع الماء.

- وأخيرًا ، أضف العسل.

- صفي المشروب وقم بصبه فى زجاجة.

- اتركه لمدة 5 أيام على الأقل في مكان مظلم وبارد ويمكنك أيضا الاحتفاظ بها في الثلاجة إذا كنت تفضل ذلك.

- يمكنك أن تأخذ هذا المشروب لعلاج ارتفاع نسبة الكوليسترول على معدة فارغة أو قبل كل وجبة ولا تستهلكه لأكثر من أسبوعين متتاليين.

- يمكنك أيضا إضافة القليل من خل التفاح لإضافة المزيد من الفوائد الصحية.