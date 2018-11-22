شكرا لقرائتكم خبر عن الذبحة الصدرية..الأعراض والأسباب وطرق العلاج والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - الذبحة الصدرية هي نوع من ألم الصدر ينتج عن انخفاض تدفق الدم إلى القلب، ويعني نقص تدفق الدم أن عضلة القلب لا تحصل على كمية كافية من الأكسجين، وغالباً ما يحدث الألم بسبب النشاط البدني أو الإجهاد العاطفي.

ووفقاً للموقع الطبى الأمريكى “HealthLine”، يمكن أن يساعدك تتبع الذبحة المستقرة في علاج الأعراض بسهولة أكبر.



الذبحة الصدرية

الذبحة الصدرية غير المستقرة هي شكل آخر من أشكال الذبحة الصدرية، ويحدث فجأة ويزداد سوءًا بمرور الوقت، وقد يؤدي في النهاية إلى نوبة قلبية.

وعلى الرغم من أن الذبحة المستقرة أقل خطورة من الذبحة الصدرية غير المستقرة، إلا أنها يمكن أن تكون مؤلمة وغير مريحة، وكلا النوعين من الذبحة الصدرية عادة ما يكونان علامات على وجود مشكلة قلبية كامنة ، لذلك من المهم أن ترى طبيبتك بمجرد ظهور الأعراض.

ما الذي يسبب الذبحة الصدرية ؟

تحدث الذبحة عندما لا تحصل عضلة القلب على الأكسجين الذي تحتاجه للعمل بشكل صحيح، ويعمل القلب بشكل أقوى عندما تعاني من إجهاد عاطفي أو بدنى.

وبعض العوامل ، مثل (تصلب الشرايين) ، يمكن أن تمنع قلبك من تلقي المزيد من الأوكسجين، ويمكن أن تصبح الشرايين ضيقة وصعبة عندما تتراكم البلاك (وهي مادة مصنوعة من الدهون والكوليسترول والكالسيوم ومواد أخرى) داخل جدران الشرايين.

ما هي أعراض الذبحة الصدرية ؟

وكثيرا ما يوصف الإحساس المؤلم بالضغط أو الامتلاء في وسط الصدر، ويمكن أن يشعر الألم وكأنه نقر على صدرك أو كوزن ثقيل يستريح على صدرك، وقد ينتشر هذا الألم من صدرك إلى عنقك وأذرعك وكتفيك.



الذبحة الصدرية

خلال حلقة من الذبحة المستقرة ، قد تواجه أيضًا:

ضيق في التنفس

غثيان

إعياء

دوخة

التعرق الغزير

القلق

عادةً ما تحدث الذبحة بعد مجهود جسدي، وتميل الأعراض إلى أن تكون مؤقتة لمدة تصل إلى 15 دقيقة في معظم الحالات، وهذا يختلف عن الذبحة الصدرية غير المستقرة ، حيث يمكن أن يكون الألم مستمرًا وأكثر حدة.

ما هي عوامل الخطر للذبحة الصدرية ؟

عوامل الخطر للذبحة الصدرية تشمل:

زيادة الوزن

وجود تاريخ من أمراض القلب

وجود ارتفاع الكوليسترول أو ارتفاع ضغط الدم

وجود مرض السكري

تدخين

لا تمارس الرياضة

يمكن للوجبات الكبيرة ، والتدريبات البدنية القوية ، والطقس الحار أو البارد جداً أن يسبب الذبحة الصدرية في بعض الحالات.



الذبحة الصدرية

كيف يتم علاج الذبحة الصدرية؟

يشمل علاج الذبحة المستقرة تغيرات في نمط الحياة ، والأدوية ، والجراحة، لذلك فإن تقليل المجهود البدني يمكن أن يساعد في إدارة ألم صدرك.

لايف ستايل

يمكن لبعض التعديلات في أسلوب الحياة أن تساعد في منع حدوث نوبات مستقبلة من الذبحة.

الأدوية

يساعد دواء يسمى النتروجليسرين على نحو فعال في تخفيف الألم المصاحب للذبحة الصدرية.

الجراحة

يقوم الطبيب بعمل جراحة فورية لعلاج مشكلة الذبحة الصدرية إذا فشلت الأدوية.