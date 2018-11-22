شكرا لقرائتكم خبر عن فوائد الفراولة لتعزيز الجهاز المناعى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - إذا لم تكن من محبي الفراولة حان الوقت للتفكير فى هذا النوع من الفاكهة الملىء بمضادات الأكسدة وفيتامين C ، الذى يمد الجسم بكثير من الفوائد للجسم، بعض الفوائد التى تقدمها الفراولة قد تفاجئك مثل منع التجاعيد، وغيرها من الفوائد وفقا لموقع " besthealthmag" ، ونعرض فى التقرير التالى أهم فوائد للفراولة .

الفراولة تساعد على تقوية الجهاز المناعى

الفراولة مصدر ممتاز لفيتامين C ، ومضادات الأكسدة بحوالى نصف الاحتياجات اليومية التى يحتاجها كل جسم، لذا فهى معززة للجهاز المناعى بصورة كبيرة.



الفراولة

الفراولة لصحة العين

قد تساعد خصائص مضادات الأكسدة الموجودة في الفراولة أيضًا على منع إعتام عدسة العين ، والتي يمكن أن تؤدي إلى العمى مع التقدم فى العمر، كما تحتاج العين فيتامين C للحماية من التعرض إلى الجذور الحرة من أشعة الشمس فوق البنفسجية القاسية ، والتي يمكن أن تلحق الضرر بالبروتين في العدسة، بالإضافة إلى أن فيتامين ج يلعب دورًا مهمًا في تقوية القرنية والشبكية.



الفراولة لصحة العين

الفراولة تمنع السرطان

أيضا بفضل فيتامين C و مضادات الأكسدة يمكن أن تساعد في الوقاية من السرطان، بالإضافة إلى وجود مادة كيميائية نباتية تسمى حمض الإلاجيك في الفراولة ثبت أنها تنتج خصائص مضادة للسرطان مثل منع نمو الخلايا السرطانية، كما تحتوي الفراولة على مضادات الأكسدة لوتين وزيثان كولين التى تحارب الجذور الحرة .



مشروب الفرولة

الفراولة تمنع التجاعيد

فيتامين C في الفراولة أمر حيوي لإنتاج الكولاجين، مما يساعد على تحسين مرونة البشرة، ونظرًا لأننا نفقد الكولاجين مع التقدم ​​في العمر، فإن تناول الأطعمة الغنية بفيتامين C قد يؤدى إلى الحصول على بشرة أكثر صحة وشبابًا.



الفراولة وتخفيض صحة الكوليسترول

الفراولة تساعد على خفض الكولسترول

تحتوي الفراولة على معززات قوية لصحة القلب، تحتوى الفراولة على أحماض الإلاجيك والفلافونويد لها تأثيرًا مضادًا للأكسدة يمكن أن يفيد صحة القلب ويخفض من نسب الكولسترول السيء في الدم .

الفراولة تنظم ضغط الدم

يساعد البوتاسيوم الموجود بالفراولة على تنظيم ضغط الدم وقد يساعد أيضًا على خفض ضغط الدم العالي عن طريق العمل كحاجز ضد التأثيرات السلبية للصوديوم.



الفراولة لتنظيم الوزن

الفراولة تساعد على الحفاظ على الوزن

يعد الحفاظ على الوزن الصحي أحد أفضل وسائل الدفاع ضد أمراض السكر من النوع 2 وأمراض القلب ، ولأن الفراولة تحتوى على سعرات حرارية منخفضة بشكل طبيعي وخالية من الدهون ومنخفضة أيضا في الصوديوم تعد الخيار الأمثل لتخفيض الوزن.