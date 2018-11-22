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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ارتفاع ضغط الدم من الأمور الصحية السيئة، والتى تعد المؤشر الأول لأمراض القلب، فالأشخاص الذين لديهم ضغط مرتفع بشكل غير طبيعي في شرايينهم هم أكثر عرضة من غيرهم للموت المبكر المرتبط بمشكلات القلب، وهنا نقدم لك تفاصيل كثيرة عن اسباب ارتفاع ضغط الدم وطرق التعامل معه.

ووفقا لما ذكره موقع " medbroadcast" الطبى، فإنه عند قياس ضغط الدم، يوجد رقمان لكل قراءة، على سبيل المثال ، تتم كتابة "120 فوق 80"، وهذا لأن كل نبضة قلب ترسل موجة ضغط عبر مجرى الدم، ويكون الرقم الأعلى هو ضغط الدم الانقباضي، وعندما ينبسط قلبك فالعدد يكون الأقل وهو ضغط الدم الانبساطي، ويتم تشخيص ارتفاع في ضغط الدم إذا أظهرت عدة قياسات لضغط الدم في قراءات من 140 ضغط الدم الانقباضي أو 90 أو أعلى من الانبساطى، ويعد ارتفاع ضغط الدم أحد عوامل الخطر الرئيسية لأمراض القلب والسكتة الدماغية والفشل الكلوي.

اسباب ارتفاع ضغط الدم

عادة ما يعانى الأشخاص ارتفاع ضغط الدم، عندما تكون هناك مشكلة كامنة مثل أمراض الكلى أو الاضطرابات الهرمونية التي يمكن أن تسبب ارتفاع ضغط الدم، وعندما يكون من الممكن تصحيح السبب الأساسي ، عادةً ما يتحسن ضغط الدم المرتفع وقد يعود حتى إلى طبيعته.

كما أن هناك بعض العوامل الأخرى التي يمكن أن تسهم في ارتفاع ضغط الدم وتشمل:

• العمر (يزيد ضغط الدم عادة مع التقدم في السن)

• استهلاك الكحول المفرط

• عدم ممارسة الرياضة

•بدانة

•توقف التنفس أثناء النوم

•ضغط عصبى

اعراض ارتفاع ضغط الدم

يمكن أن يسبب ارتفاع ضغط الدم أحيانا الصداع، ومشاكل في الرؤية، والدوخة، أو ضيق في التنفس، ولكن معظم الناس الذين يعانون من ارتفاع ضغط الدم ليس لديهم أعراض، وهذا هو السبب في ارتفاع ضغط الدم ويشار إلى "القاتل الصامت"، وعادة ما يتم اكتشاف ارتفاع ضغط الدم في الفحص الطبي المنتظم عند قيام الطبيب أو الممرضة بقراءة ضغط الدم.

علاج ارتفاع ضغط الدم علاج ارتفاع ضغط الدم

تشمل طرق التعامل مع ارتفاع ضغط الدم تغييرات نمط الحياة واستخدام الأدوية، العلاج المناسب لارتفاع ضغط الدم يمكن أن يضيف سنوات إلى حياة الشخص، حيث يقلل من خطر السكتة الدماغية وأمراض القلب.

تشمل الأدوية المستخدمة لخفض ضغط الدم مدرات البول، ومثبطات الإنزيم المحول للأنجيوتنسين وحاصرات قنوات الكالسيوم وحاصرات بيتا.

وفي معظم الحالات، الهدف من العلاج هو خفض الضغط الانقباضي إلى أقل من 140 ملم زئبق والضغط الانبساطي إلى أقل من 90 ملم زئبق.

بالنسبة لبعض الأشخاص الذين يواجهون مخاطر عالية من مضاعفات القلب والأوعية الدموية مثل السكتة الدماغية أو النوبات القلبية، قد يوصي طبيبك بضغط الضغط الانقباضي الأقل من 120 ملم زئبق، وسيقوم الطبيب بتحديد الهدف الأنسب بالنسبة لك.

الوقاية من ارتفاع ضغط الدم

لمنع ارتفاع ضغط الدم وأمراض القلب، يوجد بعض الخطوات التى يجب الالتزام بها، ومنها:

• الحد من تناول الكحول.

• قلل استهلاك الملح بما يساوى أقل من 2000 ملج في اليوم.

• تناول المزيد من الفواكه والخضراوات والحبوب والألياف.

• الحصول على نشاط بدني منتظم، على الأقل 150 دقيقة من النشاط البدني في الأسبوع في جلسات لا تقل عن 10 دقائق للمرة.

• فقدان الوزن الزائد.

• التوقف عن التدخين.

• الحصول على المزيد من البوتاسيوم في نظامك الغذائي.