شكرا لقرائتكم خبر عن اضرار الهيل تعرف عليها أبرزها الحساسية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - اضرار الهيل

الهيل من الأعشاب التى نضيفها إلى الكثير من الطعام، تعطى نكهة ومذاق مختلف، وله الكثير من الأسماء كعشبة الهال، أو الحبهان، توضع على الكثير من الأطعمة المفيدة، وكذلك الحلويات أيضا لغنى مذاقها المميز والمحبب للكثيرين، هذا ما ورد بتقرير نشره موقع webmed الطبي.



هيل

وتابع التقرير مبرزا أهم وأبرز أضرار الهيل على الرغم من قلتها، إلا أن تلك العشبة لها بعض الآثار الجانبية التى تحتاج أن تتعرف عليها كى تتجنب الإستخدامات الخاطئة والمفرطة لها، وكذلك للوقاية من هذه المضار، ومن أبرز أضرار الهيل أن الاستخدام المفرط فيه، وإضافته على الكثير من الطعام وبكميات كبيرة، قد يسبب مشكلة أو حساسية أو الطفح الجلدي، فيصاب من يفرط في تناول الهيل بحالة من الحساسية الجلدية التى لا تبرير لها، ولا تقف المشكلة عند الحساسية الجلدية، بل تظهر أعراض مترافقة مع الحساسية كمشكلة فى التنفس، وضيق شديد به، فضلا عن الشعور بعدم الراحة وآلام بالصدر، وأيضا قد تحدث مشكلة بالحلق أيضا.



اضرار الهيل 1

اضرار الهيل كثيرة

ومن أبرز أضرار الهيل أيضا أنه يتفاعل مع الدواء، بعض العقاقير يتفاعل معها هذا العشب الهام، فالتفاعل هنا فى بعض الحالات قد يكون سلبيا ويسبب الكثير من المشكلات الصحية، من أبرز ذهه الأدوية التى يمكن أن تتفاعل مع الهيل فى بعض الحالات هو الأسبرين ومضادات الاكتئاب، وكذلك عقاقير الحصوات، يتفاعل أيضا الهيل فى بعض الحالات مع أدوية الكبد، وبعض عقاقير متلازمات القولون، إضافة بعقاقير فيروس نقص المناعة البشرى.



اضرار الهيل

ومن أبرز أضرار الهيل أيضا على الجسم، أنه يزيد من فرص تكون الحصوات فالهضم يعجز فى كثير من الأحيان عن امتصاص الهيل بشكل متكامل، مما يجعل الترسبات تترسب وتزيد ويصبح المريض عرضة للإصابة بحصوات المرارة المزعجة، كما أن الدراسات أوضحت أم مريض الحصوات إذا تناول الهيل أصيب بالكثير من المشكلات كالنزيف، ولذا فإن الإفراط فى تناول الهيل له آثاره الجانبية، ومشكلاته وأضراره، لذا عليك بالتحكم فى تناولك للهيل، وعدم تناوله فى كل المأكولات والاهتمام بصحتك.