انت الان تتابع موضوع مكونات حقيبة الإسعافات الأولية والذي كتبت بواسطة ياسمين عمرو - والان ندخل في التفاصيل

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تعد حقيبة الاسعافات الأولية من الأشياء التي لابد من توفرها في المنزل، أو حتى في السيارة خاصة خلال فترة السفر، وتتوفر تلك الحقيبة داخل الصيدليات بأحجام مختلفة ومن الممكن وضع المزيد من الأدوية الهامة بها.

اهم مكونات حقيبة الإسعافات الأولية

تحتوي تلك الحقيبة على الكثير من الأشياء الهامة التي لا غنى عنها بالإضافة إلى الأدوية والأدوات التي تمكن الأشخاص من الإلحاق بالمرضى والجرحى في الحوادث، ومن الأدوات الطبية والأدوية التي من الممكن أن تضعها في حقيبة الإسعافات الأولية ما يلي :

1- الشاش الطبي فهو من الأشياء الأساسية في حقيبة الإسعافات عملا على ربط الجروح بعد أن يتم تطهيرها جيدا.

2- القطن المعقم وهو من الأشياء الضرورية، والذي يتم استخدامه مع الأدوية والمطهرات بغرض تطهير الأماكن والجروح وهي متوفرة بعدة احجام مختلفة في الصيدليات.

3- شريط لاصق ويتوفر منه أحجام وأشكال مختلفة وهو أيضا مهمة في الجروح الصغيرة.

4- الرباط الضاغط، وهذا الرباط يستخدم للأيدي والأرجل عند تعرضهم إلى الثنيات أو المشاكل.

5- المناديل المبللة ومن الأفضل جلب الأنواع التي تحتوي على الكحول لسهولة التطهير بها خاصة بعد أن تقوم بتنظيف الجرح.

6- مساحات الأذن وهي لها استخدامات عدة حيث يتم وضع المرهم عليها للوصول إلى المناطق الصعبة.

7- ترمومتر عملا على قياس درجة الحرارة في حالة الإصابة بالحمى.

8- عدسة مكبرة وقد يستغنى عنها البعض ولكنها هامة وضرورية، في حالة إصابة الجلد بمشكلة ما مثل دخول الزجاج به.

9- القفازات الطبية عملا على حماية الشخص من نقل الأمراض خلال فترة معالجته للآخرين.

10- مقص حاد للقيام بقطع الشاش أو أي مواد أخرى.

ادوية هامة في حقيبة الاسعاف الاولية

من الممكن أن نضع الكثير من الأدوية التي من الشائع تناولها بدون أعراض جانبية، في حقيبة الاسعاف الأولية والتي من بينها ما يلي :

1- أدوية الصداع والمسكنات العامة ولا يتم إعطائها إلى المرأة الحامل إلا بعد استشارة الطبيب.

2- خافض للحرارة شراب وأقماع وحقن، حتى يتناسب مع الكبار والصغار.

3- أدوية مضادة للإسهال.

4- أدوية مضادة للحموضة.

5- مضادات حيوية شراب وحقن وكبسولات.

6- أدوية تحفز الشخص على القيء، والتي يتم اللجوء لها في حالات التسمم الغذائي.

7- زجاجة مطهر وكحول وغيرها من المطهرات التي تتعامل بها.

8- كمادات يتم الحصول عليها من الصيدلية، وفي حالة الأدوية التي يفضل وضعها في الثلاجة فيتم جلب مبرد متوفر في الصيدليات، ووضع الحقن أو الدواء بها على سبيل المثال.

نصائح هامة لمستخدم حقيبة الإسعافات الأولية

على الشخص الذي يستخدم حقيبة الإسعافات الأولية أن يتبع النصائح التالية لسهولة أستخدامها :

1- يتم وضع الحقيبة في مكان سهل الوصول إليه خاصة عند حدوث مشاكل صحية أو حوادث، وأن تكون بعيدة عن تناول الأطفال.

2- وضع الحقيبة في مكان بعيد عن أشعة الشمس الحارقة، خاصة في السيارات وأن يتم وضعها في مكان رطب.

3- بشكل دوري يتم التأكد من فترة الصلاحية الخاصة بالأدوية والمسكنات .

4- أن يتم وضع ورقة أو دليل بالمحتويات التي توجد داخل الحقيبة، وفي حالة عدم توفر دواء ما يتم إزالته من ذلك الدليل حتى يكون لديك المعلومات الكافية عن الأدوية.

5- أن يتم تدريب جميع أفراد العائلة على الإسعافات الأولية، وكيفية استخدام الأشياء التي توجد بالحقيبة.

6- أن يتم وضع الأرقام الهامة داخل الحقيبة من رقم المستشفيات والإسعاف، وأرقام الأقارب حال حدوث حادثة على الطريق عملا على طلب المساعدة في أقرب وقت.

7- من الأفضل أن يتم تجميع تلك الحقيبة تحت إشراف طبيب العائلة إن وجد، وأن تحتوي على الأدوية الهامة بجميع أفراد الأسرة على وجه التحديد، خاصة أوقات السفر أو خلال فترة التواجد خارج المنزل أطول فترة ممكنة.