انت الان تتابع موضوع كيف أزيل آثار الجروح القديمة والذي كتبت بواسطة ياسمين عمرو - والان ندخل في التفاصيل

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الجروح الناتجة عن الحوادث سواء إن كانت تلك الحوادث كبيرة أو صغيرة من الأشياء التي تزعج وتؤرق الأشخاص كثيرا، خاصة وإن كانت تلك الجروح في مناطق ظاهرة من الجسم مثل الوجه واليدين والأقدام، لهذا نحن نساعدكم على التغلب على تلك المشكلة.

طرق ازالة آثار الجروح القديمة

يوجد اليوم الكثير من الطرق الطبيعية التي من الممكن من خلالها التخلص من تلك الجروح القديمة ، والتي من الممكن تطبيقها في المنزل والتي من بينها ما يلي :

ماء البصل

فنبات البصل من الأشياء الطبيعية التي تحتوي على المضادات الحيوية ضد كل من الالتهابات سواء إن كان بشكل داخلي أو خارجي في الجلد، كما أن ماء البصل لديه القدرة الكافية على تسريع إنتاج الكولاجين في البشرة ، ويساهم في تجديد خلايا البشرة التالفة، والتخلص من مظاهر الجروح القديمة.

الأملا

وهي أحد الأعشاب الطبيعية التي من الممكن أيضا من خلالها التخلص من الجروح القديمة في الجسم، حيث تحتوي على فيتامين C الهام في إصلاح الجلد التالف كما يحتوي على مضادات الأكسدة التي تزيد من قدرة الجسم على الشفاء بسرعة من الجروح الجديدة والتخلص من علامات الجروح القديمة.

الصبار

هو من النباتات الطبيعية المتعارف عليها في مكافحة علامات التقدم في العمر والشيخوخة ومن الممكن الحصول على هلام الصبار من خلال النبات مباشرة أو من خلال محلات العطارة، ووضع هلام الصبار على مكان الجرح القديم يوميا بشكل متكرر حتى يتم الحصول على أفضل نتيجة.

عسل النحل

فيعد عسل النحل من الأشياء التي تحتوي على الكثير من الفيتامينات والمعادن التي لها قدرة على شفاء الجسم من المشاكل، وشفاء الجروح بشكل أسرع نتيجة وجود الأحماض الأمينية أيضا، من الممكن تطبيق عسل النحل مع صودا الخبز على مكان الجرح القديم و تدليكه لمدة دقيقة، للامتصاص السريع من الأفضل وضع المنشفة الساخنة فوق المكان.

زيت الزيتون

حيث يعمل زيت الزيتون الطبيعي على علاج مشاكل الجلد ويتم تدليك أماكن الجروح القديمة من خلال زيت الزيتون يوميا، أكثر من مرة حتى يتم الحصول على النتيجة المرغوب فيها.

عصير الليمون

يتميز عصير الليمون بكثرة فيتامين C والذي يعد من المكونات الطبيعية والفيتامينات، التي لديها القدرة على شفاء الجروح ويتم بداية تنظيف البشرة جيدا ومن ثم وضع كمية من عصير الليمون عليها، وتركها لمدة ربع ساعة على الأكثر ويتم غسل المنطقة جيدا بعدها من خلال الماء الفاتر ومن ثم الماء البارد.

تدليك منطقة الجرح

حيث أن التدليك يعمل على تحفيز وتنشيط الدورة الدموية في تلك المنطقة، ومن ثم التخلص من الأثر الناتج عن الجروح بعد فترة من المداومة على التدليك.

وضع واقي الشمس

التعرض إلى الشمس مباشرة وخاصة المنطقة التي توجد بها الجروح من الأشياء التي تمنع دون الشفاء سريعا من تلك العلامات والجروح، لذا لابد من وضع كمية من واقي الشمس على أماكن الجروح الأكثر عرضة إلى الشمس، حتى لا يحدث تأخر في الشفاء منها.

الموز

يتم هرس ثمرة من الموز ووضعها يوميا على مكان الندبة على أن يتم تغطيتها كاملة، وتكرار تلك الطريقة بشكل يومي حتى يتم الحصول على النتيجة المرغوب فيها.

زبدة الكاكاو

يتم استخدامها على أن تكون طبيعية أيضا من الأشياء، التي تستخدم بشكل طبيعي في التخلص من مشكلة الجروح والندبات التي تظهر في الجلد.

ومن الأفضل أن يتم معالجة الجروح على الفور والتخلص من علامتها قبل أن تقدم على الجلد، فكلما تمت معالجة تلك الأثار من الجروح في الجلد بشكل سريع كلما استجابت بشكل أسرع للعلاج عن الجروح القديمة، ولابد من المداومة على الطرق الطبيعية حتى يتم الحصول على النتيجة الجيدة.