انت الان تتابع موضوع بحث عن التدخين وأضراره والذي كتبت بواسطة ياسمين عمرو - والان ندخل في التفاصيل

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التدخين من أكثر الأمور المسببة للعديد من المشكلات الصحية والمادية والاجتماعية وغيرها الكثير ولكن يصبح للمدخن أمر لا يمكن الاستغناء عنه، وهذا يرتبط بعادة التدخين وأيضا تشبع الجسم بقدر خاص من النيكوتين وأي محاولة لتقليل هذا القدر يسبب خلل في نشاط الجسم.

اخطار التدخين لا تتوقف عند الرئة

عقب العديد من الأبحاث والدراسات ثبت بالفعل أن تأثير التدخين ليس على الرئتين فحسب بل لابد أن تتأثر باقي أعضاء الجسم مما يزيد من نسبة الخطورة التي قد تؤدي للوفاه، وهذا لأن السيجارة الواحدة تحتوي على الكثير من المواد الكيميائية المختلفة.

كما تحتوي على الكثير من المواد التي تؤدي إلى الإصابة بالسرطان والتدخين بصفة عامة مع اختلاف شكل التدخين اليوم بين السجائر والشيشة جميعها من الأشياء التي تؤدي إلى الكثير من الأمراض ويختلف تأثير التدخين على أجهزة الجسم المختلفة والتي تتمثل في الأضرار التالية :

الجهاز العصبي

النيكوتين واحد من بين المكونات الأساسية للتدخين وهو الذي يصل إلى الدماغ البشرية بشكل سريع بعد أن يتم استنشاقه وتلك المادة تعمل على التحكم في المزاج العام للشخص ويتسبب التدخين بشكل عام في حدوث ضمور في العين ويتسبب في ضعف البصر فيما بعد كما يفقد الشخص حاسة الشم والتذوق وهذا خلل ينتج من الجهاز العصبي.

الجهاز التنفسي

هو أكثر جهاز في الجسم يتأثر بالتدخين حيث يدخل الكثير من المواد الضارة من التدخين مع الاستنشاق إلى الرئتين وقد يحدث سعال يقوم من خلال الجهاز التنفسي بطرد كمية من تلك السموم ولكن لا يخلص الجهاز كله من تلك السموم على الإطلاق، ويصبح المدخن أكثر عرضة للكثير من الأمراض والتي من بينها البرد والتهابات الشعب الهوائية والتدخين لفترة طويلة يؤثر سلبا على الرئة ويصبح أكثر عرضة إلى سرطان الرئة.

التأثير على القلب والأوعية الدموية

فقد أثبتت الدراسات أن التدخين من الأشياء التي تزيد من نسبة الكوليسترول الضار في الدم ومن ثم التأثير السلبي على كل من الأوعية الدموية والقلب وحالات تجلط الدم والكثير من المشاكل الصحية الأخرى.

الجهاز الهضمي

حيث أن التدخين بصفة عامة يقلل من شهية المدخن، الأمر الذي يقلل من حصول الشخص على كافة المواد الغذائية الهامة للجسم، وتزيد من التهابات اللثة مما يعرض الشخص إلى الكثير من الأمراض الخطيرة والتي من بينها سرطان الفم والبنكرياس والكلى وغيرها من الأمراض.

اضرار التدخين بشكل عام على الجسم

بالطبع يوجد الكثير من أضرار التدخين بشكل عام على الجسم والتي من بينها ما يلي :

1- يسبب اضطرابات في توزيع الدم ومد الأعضاء الرئيسية في الجسم بالأكسجين اللازم ومن ثم التعرض إلى الكثير من الأمراض.

2- يعد التدخين خلال فترة الحمل من الأشياء المضرة بصحة الأم والجنين على حد سواء، حيث أنه يعرض المرأة إلى خطر الولادة المبكرة كما يتسبب في الكثير من التشوهات الخلقية للجنين، وتعرضه للكثير من الأمراض بعد الولادة.

3- يزيد من خطورة الإصابة بالعقم لدى الرجال حيث يعمل على تقليل تدفق الدم إلى القضيب.

4- التعرض إلى هشاشة العظام بالنسبة للسيدات فالتدخين من الأشياء التي تسرع من الوصول إلى سن اليأس في سن مبكرة.ة

5- رائحة الفم الكريهة بالإضافة إلى الكثير من المشاكل من بينها تجاعيد الجلد وتعرض الأسنان والأظافر إلى الاصفرار.

6- يزيد من خطورة التعرض إلى قرحة المعدة.

7- ظهور الكثير من علامات التقدم في العمر خاصة وأن التدخين من الأشياء التي تزيد من تكسر خلايا الكولاجين في الجلد ومن ثم زيادة التجاعيد.

8- التدخين السلبي هو الأخر من الأشياء التي لها ضرر كبير على الجسم حيث يساهم في زيادة البروتينات في الدم مع زيادة خطر الإصابة بالسكر من الدرجة الثانية.

9- قلة النشاط مع ضعف عام في التركيز وتذكر الأشياء.

10- يتسبب في الكثير من المشاكل بالنسبة للجهاز الهضمي، والتي من بينها حصوات المرارة ومرض كرون وغيرها من الأمراض التي تصيب الجهاز الهضمي.