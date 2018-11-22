علاج القولون بتغييرات نمط الحياة وبالأدوية

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - متلازمة القولون العصبى من أكثر المشاكل الصحية التى تصيب كثير من الناس، وهو مزيج من الشعور بعدم الراحة فى البطن والألم مع مشاكل فى عادات الأمعاء مثل: الإسهال أو الإمساك، فى هذا التقرير نتعرف على علاج القولون العصبى، كما ذكر موقع "Web md".



علاج القولون

ما هى متلازمة القولون العصبى

من الأمراض التى تصيب القولون وتؤثر على الهضم وتسبب مشاكل الإسهال أو الإمساك وكذلك تؤثر على نوع البراز، حيث يصبح رقيقاً أو صلباً أو ناعماً وسائل، مع الشعور بالانتفاخ.

القولون العصبي هو مزيج من عدم الراحة في البطن أو الألم ومشاكل في عادات الأمعاء: إما أن تكون أكثر أو أقل من المعتاد (الإسهال أو الإمساك) أو وجود نوع مختلف من البراز (رقيق أو صلب أو ناعم وسائل).

وهو مرض لا يهدد الحياة، كما لا يجعلك عرضة للاصابة بأمراض القولون الأخرى، مثل التهاب القولون التقرحي أو داء كرون أو سرطان القولون، ولكن قد يكون القولون العصبي مشكلة طويلة الأمد تؤثر على الطريقة التي تعيش بها حياتك، حيث قد يغيب المصابون بالقولون العصبي عن العمل أو المدرسة أكثر، وقد يشعرون أنهم أقل قدرة على المشاركة في الأنشطة اليومية.



علاج القولون بتغيير نمط الحياة

علاج القولون

لا يوجد علاج واحد يناسب جميع المصابين بالقولون ستحتاج أنت وطبيبك إلى العمل معاً لإيجاد خطة العلاج المناسبة لإدارة اعراض القولون .

العديد من الأشياء يمكن أن تسبب أعراض القولون، بما في ذلك بعض الأطعمة والأدوية والضغط النفسي، ستحتاج إلى معرفة اسباب القولون وإجراء بعض التغييرات في نمط الحياة وتناول الدواء.



علاج القولون بتغيير نمط الحياة

أولاً تغيير نمط الحياة

مع بعض التغييرات الأساسية في النظام الغذائي والأنشطة التى تقوم بها، سوف تتحسن حالة القولون مع مرور الوقت، وإليك بعض النصائح للمساعدة في تقليل اعراض القولون.

- تجنب الكافيين الموجود في القهوة والشاي والصودا.

- أضف المزيد من الألياف إلى نظامك الغذائي من خلال مجموعة من الأطعمة مثل: الفواكه والخضروات والحبوب الكاملة والمكسرات.

- شرب ما لا يقل عن ثلاث لتر من الماء يومياً.

- ابتعد عن التدخين.

-تعلم الاسترخاء، إما عن طريق الحصول على مزيد من التمارين أو عن طريق الحد من التوتر في حياتك.

-قلل كمية الحليب أو الجبن الذي تتناولها.

-تناول وجبات أصغر بدلا من الوجبات الكبيرة.

-احتفظ بسجل للأطعمة التي تتناولها حتى تتمكن من معرفة أي الأطعمة التي تجلبها نوبات من القولون العصبي.

-ومن بين الأطعمة الأساسية "المحفزة" للقولون العصبى: الفلفل الأحمر، البصل الأخضر، القمح، حليب الأبقار.

- إذا كنت قلقاً بشأن الحصول على ما يكفي من الكالسيوم، يمكنك محاولة الحصول عليه من الأطعمة الأخرى، مثل البروكلي ، والسبانخ، اللفت الأخضر، التوفو، اللبن الزبادي، السردين، سمك السلمون، وعصير البرتقال المدعم بالكالسيوم أو مكملات الكالسيوم.



علاج القولون بالادوية

ثانياً علاج القولون بالأدوية

يتم استخدام الأنواع التالية من الأدوية بعد استشارة طبيبك لعلاج القولون:

-المضادات الحيوية يمكن أن تغير كمية البكتيريا في الأمعاء، لذا يجب أخذها لمدة أسبوعين للتحكم في الأعراض لمدة تصل إلى 6 أشهر.

- مضادات التشنج والانتفاخ، تساعد فى التحكم في تشنجات عضلة القولون.

-مضادات الاكتئاب يمكن أن تساعد أيضًا في تخفيف الأعراض لدى بعض الأشخاص.

- بكتيرياالبروبيوتيك ، وهي عبارة عن البكتيريا والخمائر الحية المفيدة لصحتك وخصوصاً الجهاز الهضمي.

- علاج الإمساك من اعراض القولون بالملينات مثل: البولي ايثيلين جلايكول (PEG)، وهى مادة ملينة توجد فى بعض الأدوية وتؤدي إلى براز أكثر ليونة.

-علاج الإسهال باستخدام أدوية تحتوى على مواد مثل: اللوبراميد، عن طريق إبطاء حركة الأمعاء.