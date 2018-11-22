كيف يؤثر كوب الشاي في صحة قلبك؟

الخليج 365 - الرياض- نشر قبل 1 دقيقة - 1:36 صباحًا, 22 نوفمبر 2018 م

المناطق - وكالات

اكتشف علماء جامعة غربي أستراليا أن تناول كوب من الشاي أو كمية بسيطة من الثمار يومياً يخفّض خطر الإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية، وتفيد مجلة Live Science بأن الخبراء حللوا معطيات لـ53 ألف شخص شاركوا في هذه الدراسة التي أجراها Danish Diet، Cancer and Health Study منذ تسعينات القرن الماضي، إذ أجاب كل مشترك فيها عن الأسئلة المثبتة في استمارة حول نظامه الغذائي مع الإشارة إلى الأطعمة التي تناولها وعدد المرات.

تابع الباحثون الحالة الصحية لجميع المشتركين في الدراسة على مدى 23 سنة، وعند نهاية المدة المقررة اكتشفوا أنه لدى 12 ألف مشترك وجود اضطرابات في عمل القلب. وتقول نيكولا باندونو من كلية العلوم الطبية الحيوية المشرفة على الدراسة، اتضح لنا أن الذين تناولوا يومياً 500 ملغم من مادة الفلافونويد كانوا أقل عرضة للإصابة بالجلطة الدماغية وأمراض الشرايين الطرفية ونقص التروية.