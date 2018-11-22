شكرا لقرائتكم خبر عن متى يلجأ الرجل لتجميد الحيوانات المنوية ؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح -

التعرض لفترات طويلة للعلاج الإشعاعى أو الكيميائى قد يؤثر على صحة الجسم، وخصوصا على صحة الحيوانات المنوية وعددها وكفاءتها، لذلك هناك فئة معينة من الرجال يلجأون لتجميد السائل المنوى، وحسب ما ذكره موقع londonwomensclinic فإن هناك أسباب لإجراء عملية تجميد السائل المنوى وهى:



تجميد

1: مع التقدم فى السن قد تتأُثر جودة الحيوانات المنوية وعددها ، مما يضطر بعض الرجال لإجراء عملية تجميد السائل المنوى والاحتفاظ به لحين استخدامه او التفكير فى الإنجاب وفى الغالب يلجأ الرجال الذى لم يسبق لهم الزواج بهذه الخطوة.

2: تدهور حالة الحيوانات المنوية أو انخفاض الكمية، فهذه الاسباب تسبب القلق الشديد على الرجال وخصوصا الشباب مما يضطرهم لتجميد السائل المنوى والاحتفاظ به .

3:الاصابة بمرض السرطان والخضوع للعلاج الكيميائى الذى يؤثر على الخصوبة وتدهور حالة الحيوانات المنوية.

قد يقلق الكثيرون من تجميد السائل المنوى واستخدامه مرة أخرى، ويعتقدون أن ذلك قد يسبب أضرارا صحية لهم ، ولكن اثبتت الأبحاث أنه لا يوجد أى آثار جانبية لجمع عينات السائل المنوى بشكل طبيعي، إلا فى حالة اجراء عملية جراحية لاستئصال الحيوانات المنوية من الخصية، ففى بعض الاحيان تسبب مشكلة مثلها مثل أى عملية جراحية لها مضاعفات.