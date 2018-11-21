شكرا لقرائتكم خبر عن سرطان الخلايا القاعدية نوع من أورام الجلد الأكثر شيوعا.. تعرف عليه والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - سرطان الخلايا القاعدية هو نوع من سرطان الجلد الذي يحدث في الخلايا القاعدية للبشرة وبشكل خاص فى الطبقة الخارجية من الجلد، وهو النوع الأكثر شيوعا من سرطان الجلد، وعادة ما يوجد سرطان الخلايا القاعدية على الرأس والرقبة، ولكن يمكن العثور عليه في أي مكان على الجسم بما في ذلك الأطراف.

ووفقا لما ذكره موقع " innerbody"، فعلى عكس أنواع السرطان الأكثر عدوانية، نادراً ما ينتشر سرطان الخلايا القاعدية، أو ينتقل إلى أماكن أخرى داخل الجسم، ويمكن علاج هذا السرطان تمامًا إذا تم اكتشافه في وقت مبكر، ولكن فرصة إعادة التكرار في نفس المنطقة أو مناطق أخرى من الجسم تكون بنسب عالية.



سرطان الخلايا التقاعدية

أسباب سرطان الخلايا التقاعدية

سرطان الخلايا القاعدية مثل جميع أنواع السرطان، فإنه نتيجة لأخطاء، أو طفرات، في الحمض النووي للخلايا المصابة، وفي حين أن بعض الطفرات غير ضارة، يقوم البعض الآخر بتفكيك المسارات الخلوية التي تتحكم في تكاثر الخلايا وتحولها على شكل أورام، ويكون السبب الرئيسي لتلف الحمض النووي في سرطان الخلايا القاعدية هو التعرض لفترات طويلة لضوء الأشعة فوق البنفسجية من الشمس، ويعتقد أيضا أن الأشعة فوق البنفسجية تمنع بروتينات إصلاح الحمض النووي، مما يسمح بتكاثر الخلايا المتحولة.

أعراض سرطان الخلايا التقاعدية

غالبًا ما توجد سرطانات الخلايا القاعدية على الوجه والعنق والفروة، ومع ذلك، يجب على الطبيب أيضا فحص أي قروح غير عادية في مناطق أخرى من الجسم، ويكون لها أعراض مرضية معينة منها

• نمو أبيض إلى أصفر شمعي مع أوعية دموية ظاهرة.

• نمو وردي أو ملون أو بني مع مركز الجلد.

• التهاب مع نزيف لا يلتئم.



التشخيص والعلاج • قرحة منتفخة أو قشور.التشخيص والعلاج

من أجل تشخيص سرطان الخلايا القاعدية، يقوم الطبيب بفحص المنطقة المصابة ويزيل عينة لإجراء تقييم إضافي، وبمجرد إجراء التشخيص الإيجابي، تتوفر خيارات العلاج التالية:

• استئصال: اعتمادا على حجم السرطان، يتم استخدام الجراحة لقطع وإزالة الخلايا المصابة، وكذلك بعض الخلايا السليمة المحيطة بها.

• كشط: في هذا الإجراء، يتم القضاء على سرطانات صغيرة في الأذن والساق وتُقتل الخلايا السرطانية المتبقية باستخدام الكهرباء.

• الإشعاع: يمكن استخدام الأشعة السينية لقتل الخلايا السرطانية في الخلايا القاعدية، هذه الطريقة فعالة للغاية ولكنها تحمل المخاطر المرتبطة بالتعرض الإضافي للإشعاع.

• الكريمات الموضعية، يتم استخدام العقاقير الموضعية لعلاج سرطان الخلايا القاعدية، حيث يقوم الكريم بتدمير الخلايا السرطانية عن طريق استخدام نظام المناعة في الجسم والتدخل في تكرار الحمض النووي.

• العلاج عن طريق الفم، هو الدواء الوحيد الذي وافقت عليه إدارة FDA لعلاج سرطان الخلايا القاعدية المتقدم، وهو دواء فموي يمنع انتشار سرطانات الخلايا القاعدية.