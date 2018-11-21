شكرا لقرائتكم خبر عن نصيحة لتفادي عدوى «بخاخ الربو» الفطرية والان نبدء بالتفاصيل

جدة -

متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:

أوضح الدكتور سلطان الذياب، استشاري طب الأسنان، أن الأشخاص الذين يعانون مشاكلَ في التنفس، يمكن أن يسبب استنشاق الدواء الذي يتم تناوله من خلال الفم، بخاخ ربو ثملا، لعدوى فطرية”.

وأضاف الذياب في تغريدة عبر حسابه في “تويتر”، أنه لتجنب هذه العدوى؛ قم بالمضمضة بعد استخدام جهاز الاستنشاق الخاص بك.