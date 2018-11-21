شكرا لقرائتكم خبر عن دكتور أحمد القفاص يحصل على أول ترخيص فى مصر لاستخدام الـ3n veneers لتجميل الأسنان والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - وقع الدكتور أحمد القفاص، عضو الجمعية الأمريكية لتجميل الأسنان، اتفاقية تعاون مع شركة 3N العالمية ليكون أول طبيب فى مصر يحصل على توكيل الشركة لاستخدام التقنية فى تجميل الأسنان.

وأكد الدكتور أحمد القفاص، فى تصريحات لـ"الخليج 365"، أن الإقبال على هذه التقنية جاء بعد ثبوت نجاحها وإظهار نتائج مبهرة بعد استخدامها فى دولة الإمارات، بعد أن حصل على أول توكيل للعمل بها فى الشرق الأوسط، الدكتور مجد ناجى، فى دولة الإمارات، مشيرًا إلى أنه بهذه الاتفاقية يسعى للوصول بمصر إلى مستوى منافس لدول المنطقة فى جذب السياحة العلاجية فى مجال الأسنان.



الدكتور أحمد القفاص

وأشار الدكتور أحمد القفاص، إلى أن الدكتور مجد ناجى، صاحب أول تصريح فى الشرق الأوسط، لاستخدام تفنية الـ 3n veneers، فى الشرق الأوسط، فلسطينى الجنسية، وهو واحد من أشهر أطباء الأسنان، وهو عضو الأكاديمية الأمريكية لطب الأسنان، ومدير مركز لطب الأسنان بدبي، كما أنه حصل على لقب Social Doctor لعام 2013م، في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، وتم اختيار عيادته فى دبى كأفضل عيادة أسنان فى دولة الإمارات عام 2012م.



الدكتور أحمد القفاص مع الدكتور مجد ناجى

وأوضح عضو الجمعية الأمريكية لتجميل الأسنان، أن تقنية 3n veneers تعمل بطريقة مختلفة للتقنيات القديمة، حيث يتم تبييض الأسنان من خلال عدسات لاصقة يتم تثبيتها على سطح الأسنان بدون برد أو حفر للأسنان، كما أنها تعطى نتائج طبيعية، ويتم تركيبها خلال فترة لا تتجاوز جلستين.

وأكد الدكتور أحمد القفاص، أنه يجب على المريض، بعد استخدام تقنية 3n veneers، المداومة على زيارة الطبيب بشكل دوري لفحص القشور السنية التجميلية، للحفاظ على إطالة عمرها الذى يصل إلى 10 سنوات، حال الإعتناء بها.

يذكر أن الدكتور أحمد القفاص، هو عضو الجمعية الأمريكية لتجميل الأسنان، وواحد من أهم اطباء الأسنان المهتمين بالتكنولوجيا الحديثة فى عالم الأسنان، والتقنيات الرقمية تحديدا، وأبرز وأهم الأدوات العلمية الجديدة التى نقلت علاج الأسنان لمنطقة مختلفة عن الماضى من حيث الوقت والسرعة والجودة والأمان.

وانضم القفاص، إلى خدمة "دكتور الخليج 365"، منذ انطلاقها، والتى يقدم من خلالها المعلومات الكاملة عن الجديد فى عمليات زراعة الأسنان والفروق بين التركيبات الثابتة والمتحركة.

ومن المقرر أن يقدم الدكتور أحمد القفاص، عضو الجمعية الأمريكية لتجميل الأسنان، من خلال خدمة "دكتور الخليج 365"، كل المعلومات الكاملة عن تقنية 3N veneers، وأهم مميزاتها وخصائصها.



الدكتور مجد ناجى

الجدير بالذكر أن الدكتور مجد ناجى، هو أول طبيب فى الشرق الأوسط، يحصل على توكيل للعمل بتقنية الـ 3n veneers، فى عيادته بدولة الإمارات، وهو واحد من أشهر أطباء الأسنان، وهو عضو الأكاديمية الأمريكية لطب الأسنان، ومدير مركز لطب الأسنان بدبي، كما أنه حصل على لقب Social Doctor لعام 2013م، فى منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، وتم اختيار عيادته فى دبى كأفضل عيادة أسنان فى دولة الإمارات عام 2012م.

ولمزيد من المعلومات والنصائح الطبية فى مجال طب الأسنان يمكنك الاطلاع على صفحة الدكتور أحمد القفاص عبر "فيس بوك"

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