شكرا لقرائتكم خبر عن اعرف جسمك.. 6 وظائف يقوم بها هرمون الاوكسيتوسين بداخلك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - الأوكسيتوسين هو هرمون يفرز داخل الدماغ من المهاد، ويتم إفرازه في الغدة النخامية الخلفية، ويطلق من المحطات العصبية استجابة لمثيرات مناسبة ومتنوعة، وكان دايل هو أول من اكتشف أن هذا الهرمون قد يتسبب في تقلص الرحم ويتسبب أيضًا في خروج الحليب، وهنا نتحدث عن دوره المهم فى الجسم، فى حلقة جديدة من حلقات سلسلة "اعرف جسمك".



هرمون الاوكسيتوسين

وفقا لما ذكره موقع " News-medical" الطبى، يلعب الأوكسيتوسين دوراً أساسياً في مجموعة متنوعة من العمليات الفسيولوجية النشطة أثناء الاتصال الشخصي والتناسل الجنسي، وتشمل هذه الوظائف:

• تقلصات الرحم أثناء المخاض والولادة.

• انكماش وانسداد الرحم الفعال لمنع النزيف بعد الولادة.

• الترابط بين الأم وطفلها.

• خروج الحليب المسؤول عن 80٪ أو أكثر من إفراز الحليب أثناء الرضاعة.

• إفراز هرمون الأوكسيتوسين أثناء العلاقة الحميمة الجسدية.

• الشعور بالسخاء والتعاطف والثقة تجاه السخص المرغوب فيه.

• مسئول عن المشاعر الدافئة والإيجابية.

وعلى النقيض من ذلك، فإن الوجه الآخر للأوكسيتوسين، يشمل على مشاعر الرفض تجاه أولئك الذين يختلفون مع الشخص أو لا ينجذب لهم.